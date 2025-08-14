Haaretz: Türkiye, Hamas'a 'silah bırak ve yönetimi devret' baskısı yapıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz'te yer alan habere göre, Türkiye'nin Hamas'a Gazze Şeridi'ndeki yönetimi bırakması ve silahlarını teslim etmesi konusunda baskı yaptığı bildirildi.

Haberde, arabuluculuk çabalarına dahil olan Türkiye'nin, bu beklentisini Hamaslı üst düzey yetkililere ilettiği belirtildi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi Filistinli bir kaynak, Türkiye'nin bu beklentisinin, Hamas heyetinin pazartesi günü Kahire'ye varmasından önce Ankara ile Kahire arasında yapılan görüşmelerde de gündeme geldiğini söyledi.

Katar da son dönemde benzer bir tutum sergiledi. Yaklaşık iki hafta önce imzalanan New York Bildirisi'nde Katar'ın da imzasının bulunması, bu duruma resmiyet kazandırdı.

Bildiride, 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonunun ve esirlerin tutulmasının hiçbir gerekçesi olmadığı iddia edilerek, bölgenin yeniden inşası için ön koşul olarak Hamas'a "esirleri serbest bırakma ve silahsızlanma" çağrısı yapılmıştı.

Mısır'dan Hamas'a baskı

Öte yandan, Kahire'de devam eden müzakerelere ilişkin Haaretz'e konuşan Mısırlı bir kaynak ise belirsizliklerin sürdüğünü belirtti.

Kaynak, "Her şey belirsiz ve net değil, çünkü bunun nereye varacağını gerçekten bilmiyoruz," diye konuştu.

Mısırlı kaynak, "Mısır, Filistin halkına karşı sorumluluğu gereği, Hamas'a anlaşmayı kabul etmesi için baskı yapıyor," dedi.

İsrailli bir kaynak ise ABD ve diğer arabulucuların İsrail'in taleplerini karşılayan bir taslak sunması halinde Hamas ile müzakerelerin yeniden başlayabileceğini ifade etti.

Kahire'de görüşülen mevcut teklifin, Hamas'ın silahsızlanması talebini "çatışmaların dondurulması" gibi daha yumuşak bir ifadeyle içermesi bekleniyor.