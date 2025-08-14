ABD, Körfez'deki askeri varlığını yeniden organize ediyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Yemen'in İsrail'e yönelik askeri operasyonlarında yeni bir aşamaya geçeceği beklentileri sürerken Körfez'de yeni donanma unsurlarını harekete geçirdiği bildirildi.

Newsweek dergisi, önceki gün yer verdiği haberde, ABD'nin USS Nimitz uçak gemisi ile çok sayıda savaş gemisini Hürmüz Boğazı'nda hareket ettirdiğini gösteren uydu görüntülerini paylaştı.

Uydu görüntüleri sevkiyatı doğruladı

Dergi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Amerikan savaş gemilerinin hareketliliğinin, Ensarullah'ın gemilere yönelik saldırılarını artırmasıyla başladığını belirtti.

Haberde ayrıca, ABD'nin olası bir tırmanışa karşı bölgedeki uçak konuşlandırmasını da yoğunlaştırdığına dikkat çekildi.

Bunun yanı sıra haberde, ABD'nin müttefiklerini rahatlatma amacıyla Nimitz'i Körfez'de tutma kararını açıklamasına rağmen, geminin Yemen'den uzak bir bölgeye kaydırılmasının, Washington'un Yemen'in beklenen yeni destek aşamasından duyduğu endişenin boyutunu yansıttığı ifade edildi.

Bu hamlenin aynı zamanda İran'a sükunet sağlaması için baskı yapma amacı taşıdığı da değerlendirildi.

"ABD donanması Yemen sularına yaklaşamıyor"

ABD, Ocak 2024'ten bu yana Yemen ile başlayan çatışmalarda çok sayıda savaş gemisi, uçak gemisi ve B-2 tipi stratejik bombardıman uçağı konuşlandırdı, ancak herhangi bir başarı elde edemedi ve bu durum, Washington'u Yemen'de "hızlı bir barış" ilan etmeye zorladı.

Haberde ayrıca, Amerikan donanmasının halen Yemen suları yakınlarına, özellikle de Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'na herhangi bir savaş gemisi sevk edemediği belirtildi.