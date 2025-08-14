Cezayirli Temsilci Gazze Gerçeğini Tokat Gibi İsrail’in Yüzüne Vurdu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Siyonist İsrail tarafından her defasında inkâr edilen Gazze'deki açıklık krizi BM'de yüzlerine vuruldu. Cezayir'in BM temsilcisi Amar Bendjama, BM Güvenlik Konseyi'nde Siyonist İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'a açlıktan ölmek üzere olan bir Gazzeli çocuğun fotoğrafını gösterdi.

Dünya genelinde milyarlarca insanın bildiği bir gerçek Birleşmiş Milletlerde Siyonist İsrail'in yüzüne vuruldu. Gazze'deki soykırımın gölgesinde, tarihi bir fotoğraf gündemi salladı.

Cezayir'in BM temsilcisi Amar Bendjama, BM Güvenlik Konseyi'nde soykırımcı İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'a açlıktan ölmek üzere olan bir Gazzeli çocuğun fotoğrafını gösterdi.

O anlar kameralara yansırken, Siyonist İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın sadece fotoğrafa bakması dikkat çekti.

Siyonist İsrail Gazze'de aylardır süren bombardıman, abluka ve sistematik açlık politikalarıyla insanları katletmeye devam ediyor.

7 Ekimden bu yana İsrail 60 bin sivili açlık ve bombardımanlarda şehit etti. İsrail artık bomba yerine Gazze halkını açlık ile yok etmeye çalışıyor. Siyonist İsrail ordusunun hedef aldığı hastaneler, ilaç ve gıda girişine izin verilmeyen şehirler ve yıkılmış altyapı; sivilleri, özellikle çocukları yavaş ölüme mahkum ediyor.