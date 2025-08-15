Direniş Alimleri Birliği: Bazı Müslümanlar İsraillilerden daha fazla direnişi silahsızlandırmaya hevesli

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Direniş Alimleri Birliği Başkanı Şeyh Mahir Hammud, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sözde “Büyük İsrail” vizyonuna bağlılığını vurgulayan açıklamalarını eleştirerek, bunun Siyonist Kongre’nin ilk belgelerinde dile getirilen ve sonraki konferanslarda doğrulanan “eski yayılmacı hayallerin” bir tekrarı olduğunu belirtti.

Şehab Haber Ajansı’na konuşan Hammud, Netanyahu’nun “kendisiyle ve savunduğu değerlerle uyum içinde hareket ettiğini” ifade etti.

Hammud, vizyonuna uygun olarak önceki işgal liderlerinin başaramadığı hedeflere ulaştığını öne sürerek, suçun Netanyahu’da değil, “İsraillilerin veya Amerikalıların elinde piyon olmayı kabul eden, onların isteklerini uygulayan ve bazen onları geride bırakan Müslüman liderlerde” olduğunu vurguladı.

Bazı Müslüman ülkelerinin “İsraillilerden daha fazla direnişi silahsızlandırmaya hevesli” hale geldiğine dikkat çeken Hammud, bu durumun siyasi çevrelerde açıkça tartışıldığını söyledi.

Hammud, ''son sözü söyleyecek olanın, direnişle güçlü ve kararlı bir şekilde ortaya çıkan "kararlı, inançlı grup" olduğunu'' belirterek, "İlahi iradenin Siyonistlerin yanında olmadığını" vurguladı.

Hammud, İsra Suresi’nden aktardığı ayetlerle, Yahudilerin şu anda güçlerinin zirvesinde olduklarını, ancak bu gücün sınırlarının olduğunu ve zamanla kayıplar yaşayacaklarını ifade etti.

Hammud sözlerini, “Münafıklar, özellikle halkımızı temsil ettiğini iddia eden tiranlar da dahil olmak üzere ifşa edilecek. Allah’ın izniyle bu çok uzak olmayacaktır” diyerek tamamladı.

Hammud’un açıklamaları, Netanyahu’nun İsrail’in i24 kanalına verdiği röportajda, Ürdün ve Mısır’ın bazı kısımlarını da kapsayan toprakları içeren “Büyük İsrail” vizyonuna ilişkin yaptığı beyanlara cevaben geldi.

Netanyahu’nun hükümetindeki bazı bakanlar da geçmişte benzer hedeflerden söz etmişti.