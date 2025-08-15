Washington, Bahreyn'e HIMARS satışını onayladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD yönetimi, Bahreyn Krallığı'na tahmini değeri yarım milyar dolar olan HIMARS roket sistemleri ve ilgili teçhizatın satışına onay verdiğini açıkladı.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığının satışı onayladığı ve gerekli prosedürlerin tamamlanması için ABD Kongresi'ne bildirimde bulunulduğu belirtildi.

Anlaşma dört adet HIMARS sistemini kapsıyor

Açıklamaya göre, Bahreyn hükümetinin talebi üzerine önerilen satış paketi, dört adet M142 HIMARS sistemi, üç taktik veri sistemi ile destek ekipmanları, lojistik ve yedek parçaları içeriyor.

"Bahreyn'in savunma kabiliyetleri artacak"

Ajans, satışın Bahreyn'in tehditlere karşı koyma, ülkedeki ABD tesisleri ile personelini koruma ve Washington liderliğindeki koalisyon operasyonlarına katılma kabiliyetlerini güçlendireceğini kaydetti.

Açıklamada, Bahreyn'in, ABD çıkarlarına hizmet edecek şekilde bağımsız savunma görevlerini de yürütebileceği vurgulandı.

Olası sevkiyatın Orta Doğu'da istikrar ve ekonomik barışın sağlanmasına katkıda bulunacağı ve ABD'nin ulusal güvenlik hedeflerine hizmet edeceği iddia edildi.