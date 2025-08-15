Hizbullah'tan Lübnan hükümetine uyarı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Lübnan hükümetinin direnişin silahsızlandırılmasına yönelik kararına tepki göstererek, "İşgal sürdüğü ve saldırganlık devam ettiği sürece direniş silahını asla teslim etmeyeceğiz," dedi.

Kasım, olası bir iç çatışmadan hükümeti sorumlu tuttuğunu belirtti.

Lübnan Başbakanı Nevaf Selam, 5 Ağustos'ta yapılan bakanlar kurulu toplantısının ardından, "silahların sadece devletin elinde bulunması" konusunu ele aldıklarını açıklamıştı.

Selam, Lübnan ordusunun yıl sonuna kadar uygulanabilir bir plan hazırlamakla görevlendirildiğini ve planın en geç 31 Ağustos'a kadar Bakanlar Kuruluna sunulacağını duyurmuştu.

"Hükümet tehlikeli bir karar aldı"

Baalbek'te İmam Hüseyin'in şehadetinin kırkıncı günü münasebetiyle düzenlenen törende konuşan Şeyh Kasım, Lübnan hükümetinin kararının, saldırı altındaki ülkenin savunma silahlarından arındırılması anlamına geldiğini ifade etti.

Kasım, bu kararın direnişçilerin ve ailelerinin kolayca öldürülmesine zemin hazırladığını savundu.

Kasım, "Lübnan hükümeti çok tehlikeli bir karar almıştır. Ortak yaşam ilkesine aykırı davranmıştır," diyerek kararın ülkeyi büyük bir krize sürükleyeceği uyarısında bulundu.

İç çatışma uyarısı

Hükümetin toprakları savunma görevinden feragat ettiğini söyleyen Kasım, "Topraklarımızı savunmak gibi asli görevinden feragat eden hükümet, herhangi bir fitne durumunun tüm sorumluluğunu üstlenmiştir," diye konuştu.

"Biz fitne istemiyoruz ama birileri bunun için uğraşıyor," diyen Kasım, Lübnan hükümetinin, direnişi ortadan kaldırmayı amaçlayan Amerikan-İsrail talimatlarını yerine getirdiğini kaydetti.

Kasım, hükümete hitaben, "Bırakın düşmanla biz yüzleşelim, sizin müdahalenizi istemiyoruz. Direnişle bizim aramızda durmayın," ifadelerini kullandı.

Hizbullah Genel Sekreteri, Lübnan ordusunun sicilinin temiz olduğunu ve komutanlığının orduyu bir iç fitneye sürüklemek istemediğini vurguladı.

"Direniş meşruiyetini şehitlerinin kanından alır"

Hükümetin direnişçilere yönelik tavrını da eleştiren Kasım, "Nasıl olur da hükümet olarak, vatanınızda sizinle birlikte yaşayan insanları öldürmeyi kolaylaştırırsınız? Bazı ortaklar diğerlerine saldırırsa bu ülke ayakta kalabilir mi?" diye sordu.

Kasım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Direniş, meşruiyetini şehitlerinin kanından alır, sizden değil. Ordumuzu iç çatışmaya çekmeyin. Amerikan-İsrail projesine karşı bu Kerbelâi mücadeleyi sürdüreceğiz ve zafere olan inancımız tam."

İran İslam Cumhuriyetine mali, askeri ve siyasi destekleri için teşekkür eden Kasım, "Filistin hep pusulamız olacaktır. Soykırım, Filistin halkını direnişten vazgeçiremeyecek," diye ekledi.