Riyad ve Washington, Laricani’nin mesajlarını mercek altına aldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani’nin Bağdat’tan Beyrut’a gelişiyle birlikte gözler, bir gün süren yoğun temaslarına çevrildi.

Laricani, resmi makamlar, İran Büyükelçiliği ve Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım ile görüşmeler gerçekleştirdi.

El-Ahbar’ın edindiği bilgilere göre Riyad ve Washington, Laricani’nin aktardığı mesajlar, ilettiği tutumlar ve özellikle Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile yaptığı görüşmede söyledikleri konusunda ayrıntılı bilgi toplamaya çalıştı.

Hizbullah odaklı inceleme

Suudi yetkililer ile Beyrut’taki ABD büyükelçiliği görevlileri, siyasetçiler, danışmanlar ve gazetecilerle iletişime geçerek mevcut tüm verileri topladı.

Özellikle Hizbullah’la ilgili kısımlar araştırmanın merkezinde yer aldı. Cevap aranan sorular arasında Laricani’nin mali destek sağlayıp sağlamadığı, Berri’den veya partiden hükümet ya da Lübnan ordusuyla ilgili bir talepte bulunup bulunmadığı öne çıktı.

Laricani’nin temaslarının, Hizbullah’a yönelik iç ve dış baskılar karşısında partinin tutumunu güçlendirip güçlendirmediği ve önümüzdeki dönemde bu baskılara verilecek yanıt konusunda mutabakata varılıp varılmadığı da merak konusu oldu.

Laricani, Hizbullah’a desteğin ve İran’ın Lübnan ile bölgedeki direnişin silahı olarak konumlanmasının vazgeçilmez bir mesele olduğunu vurguladı.

Bu açıklamalar, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan’a karşı yeni bir siyasi yaklaşımın başlangıcı olarak değerlendirildi.

Laricani, direnişin kolayca hedef haline getirilip yalnızlaştırılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.