Hamas: Soykırım gölgesinde müzakere masasına dönmeyiz

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hamas heyeti, Gazze’de derinleşen açlık krizi nedeniyle yaklaşık 159 Filistinlinin hayatını kaybettiği insani yardım konusunu görüşmek üzere Kahire’de yaptığı temaslarını tamamladı.

Görüşmeler, Mısır’ın talebiyle ve istihbarat teşkilatı başkanı Hasan Muhammed Reşad ile doğrudan yapılan toplantıyı da kapsayacak şekilde gerçekleştirildi.

Taraflar, ateşkeste somut bir sonuca ulaşamasa da, Kahire liderliğinde ve Doha iş birliğiyle müzakereleri yeniden başlatma olasılığını açık bıraktı.

Hamas: Savaşı sona erdirecek anlaşmaya hazırız

Mısırlı yetkililer, “önümüzdeki hafta içinde ilerleme ihtimali” olduğunu söylerken, Hamas insani yardımın girişine paralel olarak masaya dönmeye hazır olduğunu iletti.

Direniş örgütü, kapsamlı bir anlaşmaya açık olduğunu bildirdi ancak İsrail’in teklifi reddettiğini ve askeri operasyonları sürdürerek Gazze halkını yerinden etme tehdidinde bulunduğunu vurguladı. Hamas, “soykırım gölgesinde müzakere” yapılmayacağını belirtti.

Mısır: Esas engel İsrail’in tutumu

El-Ahbar gazetesine konuşan Mısırlı bir askeri yetkili, Hamas’ın esnek tavrının anlaşmanın önünü açabileceğini ancak asıl engelin İsrail’in tutumu olduğunu söyledi. İsrail’in Gazze’ye yönelik ateşle hazırlık operasyonlarının şehrin işgaline başlanacağı anlamına gelmediğini belirten yetkili, bu baskının Hamas’ı tavize zorlamayı amaçladığını ifade etti.

İsrail, kısmi esir takası anlaşmasına karşı çıkıyor. Kanal 13’e göre Mossad Başkanı David Barnea Doha’da Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman ile görüştü ve İsrail’in kademeli takası reddettiğini iletti. Görüşmede Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

İsrail Stratejik Planlama Bakanı Ron Dermer de arabuluculara yalnızca tüm konuları kapsayan anlaşmanın görüşülebileceğini söyledi.

Başbakan Benyamin Netanyahu, savaşın sona erdirilmesi için kabinenin belirlediği beş temel ilkeyi yineledi: Hamas’ın silahsızlandırılması, tüm esirlerin geri getirilmesi, Gazze’nin tamamen silahsızlandırılması, İsrail kontrolünde güvenlik ve Hamas ile Filistin Yönetimi dışında sivil yönetim kurulması.

Gazze’ye yönelik harekat planı

Öte yandan Savunma Bakanı Yisrael Katz ile Genelkurmay Başkanı General Eyal Zamir, “Gazze şehrinin kontrol altına alınması” planını ele alıyor.

Plan; 800 bin sivilin iki haftada tahliyesi, kentin kuşatılması ve yoğun hava bombardımanıyla eş zamanlı kara harekâtı başlatılmasını öngörüyor. Maariv gazetesi, önümüzdeki günlerde binlerce yedek askerin acilen göreve çağrılabileceğini yazdı.

Kanal 12, Tel Aviv ile Washington arasında ön görüşmeler yapıldığını ve ABD Başkanı Donald Trump’ın gelecek ay İsrail’i ziyaret edebileceğini bildirdi. Ziyaretin gerçekleşmesi, sahadaki askeri gelişmeler ve Gazze müzakerelerinin seyrine bağlı olacak.