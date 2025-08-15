İsrail: Hizbullah’ın silahları siyasi yollarla toplanmazsa güç kullanırız

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in kuzey cephesi komutanı Rafi Milo, İsrail ordusunun beş sınır noktasından çekilmesinin, Hizbullah’ın Güney Litani bölgesinde faaliyetlerini durdurmasına bağlı olduğunu söyledi.

Milo, bugün yaptığı açıklamada, “Lübnan hükümeti Hizbullah’ın silahlarını toplama konusunda çok olumlu bir niyet gösterdi ancak bu konuda lojistik kapasitesi sınırlı,” dedi.

Komutana göre bu durum, Lübnan’ın sahada bu adımı atma yeteneğine dair soru işaretleri doğuruyor.

İsrailli komutan, Hizbullah’ın yeniden silahlanma kapasitesinin, altyapısına düzenlenen saldırılar sonrası “belirgin şekilde gerilediğini” ifade etti

Milo, direnişin henüz yeni bir “cihat konseyi” atayamadığını ve son saldırıların ardından içerde bir karışıklık yaşadığını söyledi.

Milo, “Eğer siyasi veya diplomatik yollarla sonuç alınmazsa, Hizbullah’ın silahlarını ortadan kaldırmak için güç kullanmaya hazırız," ifadelerini kullandı.

Komutan, bunun ancak örgütün sınırdan uzaklaştırılmasını ve BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının uygulanmasını sağlayacak bir anlaşma olmazsa gündeme geleceğini belirtti.