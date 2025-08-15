İsrail ordusunda bir yedek subay daha intihar etti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail Kanal 13’ün haberine göre, İsrail ordusu bu akşam yaptığı açıklamada, yedek kuvvetlerde görevli bir subayın Tiberya yakınlarındaki İsviçre Ormanı’nda ölü bulunduğunu bildirdi.

Söz konusu subayın intihar etmiş olabileceği kaydedildi. Açıklamada, yılın başından bu yana ordu içinde 17 intihar vakasının yaşandığı ifade edildi.

Ordudan yapılan açıklamada, “Olayın ardından askeri polis tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından elde edilen bulgular askeri savcılığın değerlendirmesine sunulacaktır. Ailesine bilgi verildi. Ordu aileye başsağlığı dilemekte ve yanında olmaya devam edecektir” denildi.

Yaklaşık iki hafta önce, 24 yaşındaki yedek tank birliği askeri Roi Wasserstein’ın da intihar ettiği bildirildi. Vaserstein’in, savaş kapsamında 300 günden fazla süre görev yaptığı belirtildi.

Aynı hafta içinde, yedek astsubay Ariel Taman’ın da intihar ettiği açıklandı. Taman’ın orduda çeşitli görevlerde bulunduğu ve bunlar arasında ceset teşhisiyle ilgili uzun süreli görevlerin de yer aldığı ifade edildi.

İsrail dijital haber platformu Ynet’in bildirdiğine göre, dün, Knesset’te askerler uyarıda bulunarak, “57 kişi intihar etti, buradaki kimseyi etkilemiyor. Siz bizim ne yaşadığımızı anlamıyorsunuz” ifadelerini kullandı.