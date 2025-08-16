İsrail ordusu, Golan’da Lübnan’a saldırı tatbikatı yapıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail ordusunun Golan Tepeleri’ndeki Ayn Fit bölgesinde, “Lübnan'daki herhangi bir kasabayı” simüle etmek üzere tasarlanmış gerçek mühimmatlı bir eğitim tesisi kurduğunu ortaya çıkardı.

“Gizli” olarak nitelendirilen tesisin, birlikleri Güney Lübnan’daki kasabalara benzer kentsel ortamlarda savaşa hazırlamayı amaçladığı belirtildi.

Projenin ayrıntıları hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, tatbikat alanı olarak Golan’ın seçilmesi sadece lojistik bir tercih değil. Bu konum, İsrail ordusunun yıllardır sürdürdüğü bir yaklaşımla uyumlu.

Bölge, dağlık arazilerde ve müstahkem köylerde yaşanacak çatışmaları simüle eden karmaşık kara ve hava tatbikatlarına düzenli olarak ev sahipliği yapan kalıcı bir eğitim sahasına dönüştü.

Golan, kuzey için açık bir poligon

Şubat 2025’te 210. Tümen, yedek kuvvetler, zırhlı birlikler ve hava unsurlarının katılımıyla geniş çaplı bir gerçek mühimmat tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikat, kuzeyden gelebilecek “ani bir saldırı” ve “Hizbullah’ın Celile’yi işgali” senaryosuna dayanıyordu.

Bundan aylar önce, Haziran 2024’te İsrail ordusu, tanklar ve piyadeler kullanarak kentsel ve açık alanlara baskın tatbikatları yaptı.

Bu tatbikatlar, Güney Lübnan’daki savaş koşullarının açık bir simülasyonuydu. 2023’teki “Ateş Arabaları” tatbikatı ise kara, hava ve istihbarat güçlerini birleştirerek çok cepheli savaşlara hazırlığı artırmayı hedefliyordu.

Ayn Fit tesisi bu alandaki tek örnek değil. Golan’daki Snir üssü de Lübnan köylerini taklit eden binalar, tüneller ve alanlar içeriyor. Söz konusu üs, birliklerin elektronik harp ve taarruz İHA’larını kullanma konusunda eğitilmesini sağlayan dijital simülasyon sistemleriyle destekleniyor.

Kıbrıs, İsrail için ideal bir merkez

On yılı aşkın bir süredir Kıbrıs, İsrail’in favori eğitim alanlarından biri haline geldi. Trodos Dağları ve Pahos ormanlarının coğrafi yapısı, doğrudan gözlemden uzak bir şekilde Güney Lübnan’a benzer bir ortam sunuyor.

Ada, 2017’den bu yana Egoz ve Komando Tugayı gibi özel birimlerin eğitimlerine ve Kıbrıs Ulusal Muhafızları ile karmaşık dağlık arazilerde baskınları simüle eden ortak operasyonlara tanıklık etti.

2022’de “Ateş Arabaları” tatbikatının bir parçası olan “Ufkun Ötesinde” tatbikatı kapsamında özel kuvvetler, Lübnan’ın derinliklerindeki bölgelerin kontrolünü ele geçirmeyi simüle eden taarruz operasyonları için hava ve deniz yoluyla Kıbrıs’a nakledildi.

2023’teki “Mavi Güneş” tatbikatı ise F-16 savaş uçakları ve Apaçi helikopterlerinin katıldığı hava saldırılarının yanı sıra ateş altında yaralı tahliyesi eğitimlerine odaklandı.

İsrail ve Kıbrıs arasındaki askeri ilişki, 2011’deki Mavi Marmara krizinin ardından Türkiye ile yaşanan gerilim sonrası gizli anlaşmalarla güçlendi. Bu anlaşmalar istihbarat işbirliğini ve hava ile deniz üslerinin karşılıklı kullanımına izin verilmesini kapsıyor.

Söz konusu düzenlemeler, Kıbrıs topraklarının “eğitim” veya “ortak kurtarma” kisvesi altında Lübnan ya da Suriye’ye yönelik herhangi bir saldırı için bir başlangıç noktası olarak kullanılmasına olanak tanıyor.

Kuzeye yönelik savaş doktrini

Golan ve Kıbrıs’taki tatbikatlar, şu unsurlara odaklanan bir savaş doktrinini ifade ediyor:

— Hizbullah ile bir çatışmanın Gazze veya işgal altındaki Batı Şeria’da bir gerilimle aynı anda yaşanma olasılığına karşı çok cepheli bir savaşa hazırlık.

— Güney Lübnan’ın müstahkem köyler ve engebeli arazi arasında karmaşık zorluklar sunduğu kentsel ve dağlık alanlarda savaş üstünlüğü.

— İnsansız hava araçlarından dijital komuta sistemlerine kadar teknolojinin entegrasyonu.

Bu temeller, Ben-Gurion tarafından formüle edilen ve caydırıcılık, erken uyarı ve ezici üstünlük kabiliyetine dayanan “güvenlik üçgeni” ile bağlantılı.

Güvenlik kurumu bu temelleri korurken, özellikle 2023-2024 yılları arasında Güney’e yönelik İsrail saldırılarının ardından bölgesel ortamdaki değişimlere uyum sağlamak için istihbarat verimliliğini artırarak ve önleyici saldırıların etkinliğini yükselterek araçlarını güncelledi.

Bu doktrin aynı zamanda, coğrafi derinlik eksikliğini telafi etmek için “savaşı düşman topraklarına taşıma” ilkesini de içeriyor. Bu durum, ordunun herhangi bir çatışmada inisiyatifi ele geçirmeyi garantilemek amacıyla Güney Lübnan veya Golan’a benzer ortamlarda eğitim yapma konusundaki ısrarını açıklıyor.

Dolayısıyla İsrail, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun son açıklamasında dile getirdiği “Büyük İsrail” vizyonuyla uyumlu olarak, kuzey cephesinde kapsamlı savaş senaryoları için saha hazırlıklarını sürdürüyor.

Tarihsel olarak İsrail ordusu, gelecekteki savaş alanlarının gerçekçi simülasyonlarına başvurdu. 1980’lerde, Beyrut sokaklarını taklit etmek için Necef Çölü’nde eğitim köyleri inşa edildi. Son yirmi yılda ise 2014 Gazze savaşından önce tüneller ve füzelerle mücadele senaryolarını test etmek için Tze’elim üssü gibi tesisler kuruldu.