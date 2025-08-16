Ayetullah Hamaney’in Kitapları Türkçe’de Okuyucuyla Buluştu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in eserleri Türkçe’ye çevrilerek raflarda yerini aldı. Önsöz Yayıncılık tarafından özenle hazırlanan kitaplarda, Hamaney’in derin siyasi analizleri, manevi dünyası ve örnek yaşam tarzı ele alınıyor.

Kitaplarda Kur’an’da İslam Düşüncesi, Ayetullah Humeyni’nin Siyaset Felsefesi, Aşura Felsefesi, Filistin Meselesi, Hz. Fatıma’nın Hayatı, İmam Humeyni’nin Mücadelesi ve Savunma Anlayışı gibi konular işleniyor. Ayrıca Kerbela Kıyamı, Özgürlük ve Adalet, Peygamber Hz. Muhammed’in Hayatı üzerine de önemli analizler yer alıyor.

Önsöz Yayıncılık, Hamaney’in sade ve mütevazı yaşamının yanı sıra geniş kitlelere yön veren liderliğini de kitaplarına taşıyor. Yayıncı, “Bu eserler hem düşünce dünyası hem de tarihsel bir yolculuk sunuyor” açıklamasında bulundu.

Okuyucular, Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in tüm kitaplarına onsozyayincilik.com adresi üzerinden ulaşabiliyor.