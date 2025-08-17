Gazze’de Şehit Sayısı 61 bin 897'ye Yükseldi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, soykırımcı İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Bugün Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 70 şehit ve 385 yaralının getirildiği belirtildi.

Böylece Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 61 bin 897'ye, yaralı sayısının da 155 bin 660'a yükseldiği aktarıldı.

Siyonist İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ise 10 bin 362 Filistinlinin şehit olduğu, 43 bin 619 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu ifade ediliyor.

Gazze'de İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda ise son 24 saatte 26 Filistinlinin şehit olduğu, 175 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Böylelikle 27 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 1924'e, yaralananların sayısının da 14 bin 288'e çıktığı kaydedildi.

Siyonist İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini kısıtlayarak kıtlığa sürüklediği Gazze'de son 24 saatte 1'i çocuk, 11 kişinin daha şehit olduğu ifade edildi.

Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle şehit olanların sayısının da 108'i çocuk, 251'e yükseldiği kaydedildi.