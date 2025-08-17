  1. Ana Sayfa
Fidan Lavrov ile Görüştü

17 Ağustos 2025 - 17:29
News ID: 1717695
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı. Tarafların telefonda Putin-Trump Zirvesi hakkında görüştükleri bildirildi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın telefon görüşmesinde Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a Türkiye'nin Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanmasında katkı sunmaya hazır olduğunu ilettiği kaydedildi.

Söz konusu telefon görüşmesi şu cümleler ile duyuruldu:

Bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmayı sona erdirmek için verilen çabalar ve bu bağlamda Rusya ile ABD başkanlarının Alaska'daki görüşmesi ele alındı.

Bakan Fidan'ın Alaska'da başlatılan sürecin Ukrayna'nın da katılımıyla kalıcı bir barışa yol açacağını umduğunu ve Türkiye'nin bu sürece katkıda bulunmaya hazır olduğunu belirttiği dile getirildi.

