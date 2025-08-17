İsrail’de Demiryolu Ulaşımı Bir Hafta Daha Felç Kalacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Israel Hume’un bu konudaki haberinde, Ganot ve Vitkin bölgelerindeki demiryolu enerji iletim altyapısına verilen ağır hasarın ardından önümüzdeki yedi gün boyunca tren seferlerinin son derece sınırlı ve istisnai olacağı bildirildi.

Bu İbranice yayın yapan medya organının yazdığına göre, uzmanlar hâlâ olayın nedenini tespit edemedi. Yük treninin enerji iletim hatlarına çarpmasının sebebi incelenmeye devam ediyor ve haber hazırlandığı ana kadar herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

Hasarın boyutu o kadar geniştir ki, İsrail demiryolu teknisyenleri cumartesi gününü tamamen çalışarak geçirdiler. Amaç, arızaları en kısa sürede onarmak ve yolcuların mağduriyetini gidermekti.

Meydana gelen arıza nedeniyle şu anda Hayfa-Tel Aviv, Beerşeba, Tel Aviv, Herzliya-Lod (Tel Aviv Havaalanı) hatları tamamen hizmet dışı kalmış durumda.

Buna ek olarak bazı hatlar yalnızca kısmi olarak çalışacak, diğer bölgelerde (işgal altındaki Filistin) ise tren seferleri gecikmeli yapılmaktadır.

Ulaşım krizinin ve yolcuların mağduriyetinin ardından, İsrail’de ilgili kurumlar, özellikle Ben Gurion Havalimanı’na gidiş-dönüş için otobüsler tahsis etmek zorunda kaldı. Ayrıca Netanya, Binyamina, Hayfa, Karmel ve Modi’in için de otobüs seferleri düzenlendi.

Bu haberin başka bir bölümünde, verilen zararın şiddetinin Hayfa Belediye Başkanı Yona Yahav’ı uyarıda bulunmaya zorladığı belirtildi. Yahav, tren seferlerinin durmasının ulaşımda ciddi aksaklıklara yol açtığını ve bu arızaların en kısa sürede giderilmesi gerektiğini, aksi takdirde Hayfa’daki trafik düzeninin bozulmaya devam edeceğini vurguladı.

Israel Hume muhabiri şunu vurguladı: “İlk incelemeler, enerji iletim altyapısının ciddi şekilde zarar gördüğünü ve yüzlerce metre kablonun tamamen kesildiğini gösteriyor. Ancak şu ana kadar bu boyutta bir hasarın neden meydana geldiğine dair net bir sebep bulunamadı.”

Hasarın boyutu nedeniyle ilgili yetkililer hasarlı bölgeleri temizleme çalışmalarını devam ediyor, olay yerindeki karmaşık durum nedeniyle İsrail Demiryolları yetkilileri bu hatlarda dizel lokomotiflerin yeniden konuşlandırılmasını bile düşünüyor.