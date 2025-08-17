  1. Ana Sayfa
Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri ile Laricani’nin Görüşmesi

17 Ağustos 2025 - 17:34
News ID: 1717699
Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri bugün, Cumartesi günü İranlı mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, bugün Cumartesi günü İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani ile telefonla görüştü.

ArmenPress’in haberine göre Grigoryan’ın ofisi yayımladığı açıklamada, Grigoryan’ın Laricani’yi bu göreve atanmasından dolayı tebrik ettiği ve kendisine bu önemli görevde başarılar dilediği belirtildi.

Grigoryan, iki ülke arasında varılan anlaşmaların uygulanmasının devam edeceğini ve yakında işbirliğinin yeni bir çerçeveye oturtulacağını umduğunu ifade etti.

Laricani ise İran için Ermenistan ile ilişkilerin stratejik önem taşıdığını vurguladı.
Ayrıca Grigoryan’ı İran’a davet etti.

