Türkiye, ABD'nin 2014 İnsan Hakları Raporu'nda Yer Alan Asılsız İddiaları Reddetti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Dışişleri Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu raporda yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti ve Türkiye’nin terörle mücadelesi ile mültecilere yönelik desteğine vurgu yaptı.

Açıklamada, Türkiye’nin hukukun üstünlüğü ilkesi ve temel hak ve özgürlükler çerçevesinde, tüm terör biçimleriyle başarılı bir şekilde mücadele ettiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca, raporda yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu, terör örgütü FETÖ'nün çarpıtılmış ve temelsiz propagandalarının bu rapora yansıtılmış olmasından üzüntü duyulduğunu ifade etti.

Açıklamada ayrıca, Türkiye’nin Suriye’deki terörle mücadele operasyonlarının, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, sivillerin ve altyapının korunmasına azami özen gösterilerek gerçekleştirildiği ve bu operasyonların çerçevesinin çarpıtılmasının tamamen yanlış olduğu belirtildi.

Türkiye'nin milyonlarca göçmeni kabul ederek ve onların temel ihtiyaçlarını karşılayarak, insan onurunu temel alan küresel göç yönetiminde öncü bir ülke olduğu da açıklamada vurgulandı.

Hatırlanacağı üzere, ABD Dışişleri Bakanlığı daha önce yayımladığı insan hakları raporlarında Türkiye’yi; yargısız infazlar, işkence, keyfi tutuklamalar, medya sansürü, muhaliflerin bastırılması ve azınlıkların tacizi gibi konularda suçlamış, Ankara ise bu suçlamaları "yanlı ve gerçek dışı" olarak nitelendirmişti.

Bu, Türkiye’nin ABD tarafından insan haklarını ihlal etmekle suçlandığı ilk olay değil. 2018 ve 2022 yıllarına ait raporlarda da, Washington, Ankara’yı terörle mücadele yasalarını muhalifleri bastırmak amacıyla yaygın şekilde kullanmakla itham etmişti.