Yemen’den Ben Gurion Havalimanı’na Yoğun Füze Saldırıları: İşgal Altındaki Bölgelerde Alarm

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen’in kuzeyindeki Husiler tarafından gerçekleştirilen balistik füze saldırıları, son dönemde işgal altındaki bölgelerde ciddi tepkilere yol açıyor. Özellikle Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı, bu saldırıların ana hedefi haline geldi. Son olarak “Filistin-2” tipi hipersonik balistik füzeyle düzenlenen büyük saldırı, havalimanında faaliyetlerin durmasına ve milyonlarca yerleşimcinin sığınaklara kaçmasına neden oldu. Bölgede alarm sirenleri devreye girerken, birçok yerleşimcinin panik içinde havalimanı çevresinden uzaklaştığı bildirildi.

Siyonist rejime ait medya organları tarafından yapılan açıklamalara göre, Yemenli silahlı güçler, Gazze’de süregelen savaş ortamında Filistin halkıyla dayanışma göstermek amacıyla saldırılarını yoğunlaştırdı. Mart 2025’ten itibaren başlayan bu saldırılar, yaklaşık beş ay içinde ortalama her iki günde bir düzenleniyor ve yaklaşık yetmiş balistik füze fırlatıldığı kaydediliyor. Bu füzelerin büyük bir kısmı İsrail’in gelişmiş hava savunma sistemleri tarafından engellenebilse de, bazı saldırılar savunma hattını aşarak hasara yol açtı.

Husiler tarafından yapılan açıklamalarda, bu operasyonların Gazze’de yaşanan soykırım ve abluka politikalarına karşı bir tepki olduğu vurgulanıyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, bu tür saldırıların Filistin halkına destek ve işgalci güçlere karşı bir direnç olarak sürdürüleceğini belirtirken, operasyonların İsrail’in saldırıları durdurulana ve abluka kaldırılana kadar devam edeceği mesajını verdi.

Bu gelişmeler, Orta Doğu’daki mevcut çatışma dinamiklerini derinden etkilerken, bölgedeki tırmanan gerilimin ne denli karmaşık ve çok boyutlu olduğunu gözler önüne seriyor. Yemen’deki silahlı güçlerin füze kapasitesini geliştirdiği ve İsrail’e yönelik taarruzlarını artırdığı görülüyor. Taraflar arasındaki bu gerilim, küresel siyasetin ve bölgesel dengelerin kırılganlığını artırıyor.

Öte yandan, İsrail tarafı da bu saldırılara sert yanıtlar vererek misilleme tehdidinde bulunuyor. Güvenlik yetkilileri, Ben Gurion Havalimanı’nı hedef alan saldırıların ardından savunma önlemlerini artırmakta ve saldırıların etkilerini en aza indirmeye çalışmaktadır. Bölgedeki durumu yakından izleyen uzmanlar, mevcut çatışmanın uluslararası barış çabalarına zarar verdiği ve kalıcı çözümün halen uzak olduğunu belirtiyorlar.

Bu bağlamda, Yemen’den Ben Gurion Havalimanı’na yönelik füze saldırıları, sadece teknik bir askeri eylem olmaktan öte, Orta Doğu’daki filistin meselesinin ve kapsamlı çatışmaların sürdüğüne dair önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Saldırılar, bölgede süren savaşın, sadece yerel aktörler değil, daha geniş coğrafyayı ve uluslararası ilişkileri etkileyen çok katmanlı bir kriz olduğunu ortaya koyuyor.