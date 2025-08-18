Laricani: Bölge ülkeleriyle dayanışma içindeyiz, onlara talimat vermiyoruz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, İran’ın bölge ülkelerine müdahale etmediğini belirterek, "Kardeşlerimizin yanındayız ama onlara talimat vermiyoruz," dedi.

Mehr haber ajansına göre Laricani, Tehran, Tel Aviv adlı televizyon programında yaptığı açıklamada, Lübnan’ın mevcut durumunu değerlendirerek, "Bugün Lübnan’da ihtilaflar var ve çözüm arayışındalar. Bizim sözümüz şu: Her zaman yanınızdayız. Karar ise Lübnan halkına aittir. İç işlerine karışmayız," diye konuştu.

Laricani, Lübnan’ın silahsızlandırılması için bölge dışındaki güçlerin koyduğu süreyi kabul etmediklerini söyledi:

"Büyük devletlerin başka ülkelere süre koymasını doğru bulmuyoruz. Bu, köklü bir millete karşı doğru bir dil değil. Trump da bize zaman koymuştu, kimse ciddiye almadı. Binlerce kilometreden gelip 'şu tarihe kadar şunu yapın' diyorlar, siz kimsiniz? Sonra da ödül olarak bir şeker vereceklerini söylüyorlar. Bu bizim için hakaret."

İran’ın yaklaşımını anlatan Laricani, "Bizim yöntemimiz, her ülkenin kendi iradesine sahip olmasıdır. Amerikalılar yardım etmek istiyorsa talimat vermesin. Eğer bölge ülkeleri bizden destek isterse, gücümüz yettiğince yanlarında oluruz. Irak’ta da, başka yerlerde de sözümüz budur," dedi.

Öte yandan Laricani, savaş ve müzakere konusuna da değindi: "Artık savaş o anlamda yok ama tedbirli olmak gerek. Özellikle askerî birimler, mert bir düşmanla karşı karşıya olduğumuzu bilmeli," ifadelerini kullandı.

İran’ın kendi tecrübesine değinen Laricani, 12 günlük savaş sonrası yeniden imarın önemine işaret ederek, "Yeniden imar savaş sırasında başladı. En önemli mesele iç iradedir. Dışarıdan yardım alınabilir ama esas olan iç kapasitemizi güçlendirmektir," diye konuştu.

ABD ile görüşmelere ilişkin değerlendirmesinde Laricani, "Müzakere bir taktiktir, bazı durumlarda gereklidir. Ancak masada eliniz dolu olmalı. Aksi halde kimse size ikramda bulunmaz, gücünüz ölçüsünde pazarlık edersiniz," dedi.

Laricani, güvenlik konusunu bir bütün olarak ele aldıklarını vurguladı ve "Ulusal güvenlik, insanların öngörülebilir bir hayat yaşamasıdır. Bu da içerde ulusal birlikle mümkündür. Birlik varsa müzakerede başarı vardır, yoksa zarar görürsünüz," ifadelerini kullandı.

Konseyin rolüne değinen Laricani, "Konseyin görevi, ulusal birlik konusunda ciddi olmak. Halk savaşta yeni bir yüz gösterdi, bu bir fedakârlıktı. Bu değerin korunması gerek. Devletin farklı organları, halk ve sivil yapılar buna dikkat etmeli. Ben de bunu koruyorum," değerlendirmesini yaptı.

Son olarak Laricani, ülke içinde ve dışında güvenliği zedeleyebilecek etkenlerin bulunduğunu belirterek, "Bazen düşman mesele çıkarıyor, bazen içeride ilgisizlik veya kararsızlık oluyor," diye konuştu.