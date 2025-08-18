Laricani: Siz kimsiniz ki Lübnan’a süre dayatıyorsunuz?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, İran’ın başka ülkelerin herhangi bir ulusa süreler veya takvimler dayatma girişimlerini reddettiğini belirterek, “Siz kimsiniz ki süre belirliyorsunuz?” dedi.

Laricani, İran’ın Lübnan’ın iç işlerine karışmadığını ancak her koşulda Lübnan halkının yanında durduğunu ifade ederek, kararların yalnızca Lübnanlıların elinde olduğunu vurguladı.

“Bizim görevimiz kardeşlerimizin yanında durmak ve onlara yardım etmektir, ancak emir vermeyiz.” dedi.

“Bugün Lübnan’da farklılıklar var ve çözümler aranmaktadır.” ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili ayrıca Hizbullah’ın “Lübnan’a yönelik İsrail saldırganlığı karşısındaki kahramanlığını” övdü ve ağır hava bombardımanına rağmen “İsrail”in kara harekâtında ilerleme sağlayamadığını kaydetti. “Doğrudur, İsrail havadan bombalıyordu, ama karada ilerleyemedi.” dedi.

13 Ağustos’ta Beyrut’u ziyaret eden Ali Laricani, Lübnanlı yetkililerle görüşmelerinde Tahran’ın Lübnan’ın iç işlerine karışmadığını yineledi ve Lübnanlılara yabancı dayatmalarını reddetme çağrısında bulundu.

Laricani, Lübnan’ın birliği ve başarısının İran İslam Cumhuriyeti için hayati önem taşıdığını, Tahran’ın bölge ülkelerini “bağımsız ve güçlü” görmek istediğini belirtti. Konuşmasını Lübnan’a refah ve “doğru kararlar alma” temennisiyle sonlandırdı.