Safevi: Yeni savaş ihtimali güçlü, hazırlık sürüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Ayetullah Seyyid Ali Hamenei’nin kıdemli danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, yeni bir savaş ihtimalinin güçlü olduğunu ve İran’ın en kötü senaryolara karşılık vermek için hazırlık yaptığını belirtti.

İran medyasına konuşan Safevi, İran’ın bir ateşkes içinde olmadığını, aksine süren bir “savaş safhasında” bulunduğunu ifade etti.

“Bizimle İsrailliler arasında, ya da bizimle Amerikalılar arasında yazılmış bir protokol ya da anlaşma yok.” diyen Safevi, geçici bir ateşkesin her an çökebileceği konusunda uyarıda bulundu.

‘Geçici ateşkes’

Safevi, hem Washington’un hem de Tel Aviv’in barışın güç yoluyla sağlanabileceğine inandığını, bu nedenle İran’ın bölgesel ve küresel ölçekte güçlü kalması gerektiğini vurguladı.

“Ateşkes yalnızca geçici bir duraklamadır, her an yeniden başlayabilir.” dedi.

İran en kötü senaryolara hazırlanıyor

Üst düzey askeri danışman, İran güçlerinin tüm ihtimallere karşı plan yaptığını belirtti:

“Biz askeri personel, en kötü ihtimallere göre senaryolar geliştiriyor ve bunlarla yüzleşmek için planlar hazırlıyoruz.” dedi.

Savunma sistemlerinin yanı sıra diplomasi, medya, siber, füze ve insansız hava araçları dahil olmak üzere saldırı kapasitesinin de güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Safevi, savaş hazırlığının barışın en büyük garantisi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Savunmanın en iyi yolu saldırıdır ve savaşa hazırlanmak, barışı garanti etmenin en iyi yoludur.”