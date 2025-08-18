Dünyada Katliam Yapanlar İçin Barış Ödülü!

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA-

Nobel Barış Ödülü, dünyada barışı yaymak amacıyla kurulmuş olmasına rağmen, farklı yıllarda ödülün adayları arasında barışla ilgisi olanlar değil kan döken kişiler de yer aldı.

Alfred Nobel

Alfred Nobel, İsveçli bir kimyager olarak, adının kimya, edebiyat ve barış ödülleriyle anılmasından önce, dinamiti de içeren icatlarıyla dünyada tanındı. Dinamitin savaşlarda yarattığı yıkımdan sonra vicdan azabı çeken Nobel, mirasını barış ödülüne ayırmaya karar verdi. Amacı, barış ve savaşların sona ermesi için çalışan kişi ve kurumları teşvik etmekti. Söylenene göre, mirasını yıkım aracı yerine barış ve uzlaşma için kullanmak istemişti.

Ancak Nobel’in ölümünden yıllar sonra, Nobel Barış Ödülü adayları ve kazananları o kadar garip oldu ki, dünya siyasetçileri bu ödülü adeta alay konusu haline getirdi. Ödülün listesinde yer alan bazı kişiler, barış ve dostluktan çok savaş ve katliam getirdi.

Şimdi Azerbaycan ile Ermenistan arasında ABD müdahalesiyle varılan tuhaf anlaşmanın ardından, bu iki ülkenin siyasetçileri Trump'ın Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini belirten tuhaf bir açıklama yaptılar. Bu garip gelebilir ama tekrarlanmayacak kadar komik bir söz; çünkü yıllar içinde bu ödülde barış veya nezaket kokmayan kazananlar ve adaylar oldu. Nobel Barış Ödülü'ne yaklaşırken isimlerinin geçmesi, bu ödülün kamuoyundaki güvenilirliğini daha da sorgulatıyor.

Naziler için Nobel!

Hitler, dünya genelinde en tanınmış diktatörlerden biridir. Nazi Partisi ile II. Dünya Savaşı’nı başlatmıştı. Ancak şaşırtıcı şekilde, 1939’da İsveç Parlamentosu’ndan bir temsilci, İngiltere ve Fransa politikalarına tepki olarak Hitler’i Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi. Temsilci daha sonra bunun bir şaka olduğunu açıkladı ve Nobel Barış Komitesi Hitler’i reddetti.

Joseph Stalin; Katliam emriyle barışa ulaşmak

Hitler’den sonra, Stalin, dünyanın en zalim siyasi liderlerinden biri olarak bilinir. Sovyetler Birliği’nin komünist lideri olan Stalin, Nazi’leri bastırma çabası nedeniyle garip bir şekilde Nobel Barış Ödülü adaylığına layık görüldü. Oysa Stalin, zorunlu çalışma kampları, büyük suikastlar, bilim insanları, sanatçılar ve sıradan vatandaşlar da dahil olmak üzere sayısız iç baskı ve cinayetler işledi.

Netanyahu; Çocuk katliyle barış iddiası

Belki de en garip ve küstah aday, çocuk katili olarak bilinen Siyonist rejimin Başbakanı Binyamin Netanyahu’dur. 2020’de, Abraham Anlaşmaları nedeniyle İtalya’dan bir temsilci tarafından Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi. Oysa Netanyahu’nun katliam makineleri yıllardır Filistin’de kadın ve çocukların hayatını tehdit etmektedir.

Trump’a Nobel Barış Ödülü şakası!

Trump, 2020’de Norveçli bir temsilci tarafından Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi. Netanyahu’nun adaylığı duyulduktan sonra, bazıları, 2025’te Trump’ın Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesinin daha garip olduğunu düşündü. Oysa Trump, İran’a yaptırımları artırdı, nükleer anlaşmadaki yükümlülükleri çiğnedi, göç politikalarıyla binlerce çocuğu ailelerinden ayırdı, General Süleymani’yi terör etti, İran topraklarına saldırdı ve Müslümanların ABD’ye girişini uzun süre engelledi.

Aung San Suu Kyi; Müslüman katliamı ile Nobel

Birkaç yıl önce medyada Rohingya ve yaşanan katliamlar yer aldı. Myanmar hükümeti, ülkedeki Müslüman azınlığı katletti, köyleri yaktı ve milyonlarca kişiyi yerinden etti. Bu dönemde liderlik Aung San Suu Kyi’deydi ve 1991’de Nobel Barış Ödülü’nü kazandı.

Shimon Peres; Nobel Barışı ve Filistin Katliamı

1994’te Siyonist rejimin savunma bakanı ve başbakanı olan Shimon Peres, dönemin başbakanı Yitzhak Rabin ile birlikte Nobel Barış Ödülü kazandı. Oysa Peres, yıllarca Filistin halkının öldürülmesinde önemli bir rol oynamıştı; en bilinen örnekleri Kana saldırısı ve Birinci İntifada’nın bastırılmasıdır.