Abdülmelik El-Husi’den Suudi Arabistan’a Mesaj: Hizbullah Yalnız Değildir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Amerika’nın Hizbullah’a yönelik siyasi baskıları ve Siyonist rejimin Güney Lübnan’a düzenlediği hava saldırılarıyla eşzamanlı olarak, Suudi Arabistan'da sahaya inmiş ve Beyrut’ta Amerikan-İsrail planlarını hayata geçirmek için direniş karşıtı güçleri harekete geçirmiştir.

66 günlük savaş ve Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrallah’ın şehit edilmesinden önce Lübnan meselelerine ilgisiz kalarak bu ülkedeki krizi derinleştirme siyasetini izleyen Riyad, bu kez anlamlı bir dönüş yaparak yeni bir politika benimsemiştir.

Riyad, Lübnan’daki güç dengesinin bozulduğunu ve Hizbullah ile hesaplaşmak için en uygun zamanın geldiğini değerlendirerek sahaya girmiştir.

Suudiler, Hizbullah’ın Ensarullah’a verdiği desteğin Yemen cephesinde füze ve İHA saldırılarının sürmesini sağladığını ve bunun da Suudi Arabistan’ı savaştan vazgeçmeye zorladığını iddia etmektedir.

Şimdi ise Suudi Arabistan, Prens Yezid bin Ferhan’ı Lübnan’a göndererek bu ülkedeki durumu Hizbullah’ın silahsızlandırılması ve en fazla ölçüde zayıflatılması yönünde şekillendirmeye çalışmaktadır.

Bu süreçte, özellikle İran İslam Cumhuriyeti’nin Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani’nin son Beyrut ziyareti Riyad’a açık bir mesaj vermiştir: “Pekin anlaşması, Tahran’ın Lübnanlı Şiilere desteğini engelleyemez.”

Bu arada İran İslam Cumhuriyeti'nin, Suudi Arabistan'ın da desteğiyle Amerikan ve Siyonist ekseninin tüm baskılarına karşı direnişe kesin destek vereceği yönündeki açık mesajının ardından, şimdi Yemenliler de açıkça Hizbullah’ın yanında olduklarını ilan ettiler.

Lübnan gazetesi El Ahbar, Beyrut'taki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nin, Ali Laricani'nin Beyrut ziyaretinin detayları, özellikle de Lübnan Parlamentosu Başkanı Nebih Berri ve Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım ile görüşmesi hakkında bilgi edinmeye çalıştığını belirterek, Laricani’nin ziyareti ilk mesaj, Ensarullah lideri Abdülmelik el-Husi’nin konuşması ise Lübnan ve bölge meseleleriyle ilgili ikinci sinyal olarak nitelendirildi.

Abdülmelik el-Husi, Erbain günü yaptığı konuşmada, Lübnan hükümetinin Siyonist rejime karşı onursuz tutumunu eleştirerek şöyle dedi: “Bu Amerikan planı asla Lübnan’ın yararına değildir, bilakis bu ülkeye yönelik bir tehdittir. Amacı iç fitne ateşini körüklemek ve Lübnan hükümetinin rolünü İsrail’in polisi haline getirmektir.”

El-Husi ayrıca konuşmasında şöyle ifade etti: “İsrail’in diktesini içeren Amerikan planı karşısında Lübnan hükümetinin teslim olması, Lübnan’a ihanettir, bu ülkenin ulusal egemenliğini yok saymaktır ve Lübnan halkına hakarettir.”

Dikkat çekici olan husus şudur ki, Sana’a’daki bu son tutum, Lübnan medyasında Suudi Arabistan’ın Hizbullah’a yönelik baskıyı artırmadaki rolüne dair çok sayıda haberin yayımlandığı bir dönemde ortaya çıkmıştır. Hatta bazı kaynaklar, bu konuda Suudileri Amerika ve İsrail’in bile önünde göstermiştir.

Bu, Ensarullah liderinin Lübnan hakkında böyle bir tutum aldığı ilk defadır. Böylece direnişin düşmanlarına açık bir mesaj vermiştir: “Hizbullah yalnız değildir ve düşmanlar asla Lübnan İslami direnişini kuşatma altına alamayacaklardır.”