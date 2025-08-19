HTŞ'den "yabancı militanlara vatandaşlık" iddiasına yalanlama

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye'deki Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) rejiminin İçişleri Bakanlığı, ülkede bulunan yabancı militanlara vatandaşlık verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlık Halkla İlişkiler Müdürü Mustafa Ebu Ahmed, Erem News'e yaptığı açıklamada, "Bu konudaki her türlü iddia tamamen yalan ve iftiradır," dedi.

Bakanlık Sözcüsü Nureddin el-Baba ise vatandaşlığın ya cumhurbaşkanlığı kararnamesi ya da meclis onayıyla verildiğini, bakanlığın bu süreçte sadece uygulayıcı bir merci olduğunu belirtti.

Açıklamalar, Reuters haber ajansının bazı yabancı militanların HTŞ liderliğindeki yeni rejime vatandaşlık talebiyle dilekçe sunduğunu bildirmesinin ardından geldi.

Habere göre militanlara, Suriye'de yerleşmek, mülk edinmek ve seyahat edebilmek için vatandaşlık ve pasaport hakkı talep etti.

Dilekçeyi sunan kişinin, 2012'den beri Suriye'de yaşayan Amerikalı Bilal Abdul Kerim olduğu aktarıldı.

İddialar devam ediyor

Bakanlığın yalanlamasına rağmen farklı kaynaklar sürecin devam ettiğini öne sürüyor. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, vatandaşlık sürecinin açık olduğunu ancak bazı militanların kendilerine önerilen "savaşta ölenlerin kimliklerini kullanma" yöntemini "hakaret" sayarak reddettiğini iddia etti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de yaklaşık iki aydır günde 30 ila 50 yabancıya vatandaşlık verildiğini ileri sürdü.

Siyasi analistler, bu meselenin yeni yönetimin uluslararası tanınırlığı ve iç meşruiyeti açısından kritik bir sınav teşkil ettiğini belirtiyor.

Vatandaşlık verilmesi kararının, Suriye'nin savaş sonrası kimliğini ve siyasi geleceğini şekillendirecek sembolik bir anlam taşıdığı vurgulanıyor.