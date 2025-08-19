Maduro, ABD'ye karşı 4,5 milyon silahlı unsuru devreye sokacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin tüm topraklarını kapsayacak özel bir planı bu hafta devreye alacağını ve bu kapsamda 4,5 milyondan fazla silahlı unsuru görevlendireceğini açıkladı.

Devlet televizyonunda konuşma yapan Maduro, "Bu hafta, ülkemizin her bir karışını güvence altına alacak özel bir planı devreye sokacağım. Bu plan, 4,5 milyondan fazla eğitimli, aktif ve silahlı unsurdan oluşuyor," diye konuştu.

Washington'dan 50 milyon dolarlık ödül

Maduro’nun açıklaması, ABD’nin kendisi hakkında bilgi sağlayanlara teklif ettiği ödülü 50 milyon dolara yükseltmesi üzerine geldi.

Washington yönetimi, Maduro'nun yakalanmasına yardım edecek bilgi karşılığında bu miktarı ödeyeceğini duyurmuştu. Karakas yönetimi ise bu hamleyi kınadığını bildirmişti.

Trump'ın "askeri güç kullanma" planı

Amerikan medyasında ay başında yer alan haberlere göre, dönemin ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika’daki uyuşturucu kartellerine karşı askeri güç kullanmayı planlıyordu. Trump yönetimi, yılın başlarında bazı kartelleri “terör örgütü” olarak sınıflandırmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı ile New York federal savcılığı, Maduro’yu son yirmi yılda ABD’ye yüzlerce ton uyuşturucu sevk ettiği iddia edilen bir kartelin lideri olmakla suçluyor.

Açıklamada, söz konusu sevkiyatların yüz milyonlarca dolarlık yasa dışı kazanç sağladığının tahmin edildiği belirtiliyor.