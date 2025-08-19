İran: Tetik mekanizması devreye girerse NPT'den çekilme seçeneğimiz var

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Abbas Golru, bazı Avrupa ülkelerinin "tetik mekanizmasını" devreye sokma tehdidine ilişkin, "Eğer tetik mekanizması aktif hale gelirse, yanıt vermek için elimizde çeşitli araçlar ve seçenekler var. Bu seçeneklerden biri de NPT'den çekilmektir," dedi.

Mehr haber ajansına konuşan Golru, nükleer anlaşma ve buna bağlı olarak alınan 2231 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının, daha önce İran'a karşı uygulanan yedi fasıllık altı yaptırım kararını iptal ettiğini hatırlattı.

Golru, "BM kararları alındığında, ülkeler işbirliği yapmakla yükümlüdür. Biz bu kararları adaletsiz veya gayrimeşru bulsak da BM'de kabul edilmesi onları bağlayıcı kılar," diye konuştu.

"Yaptırımların geri dönmesi siyasi meydan okuma olur"

Tetik mekanizmasının devreye girmesi durumunda İran'a yönelik altı BM yaptırım kararının geri döneceğini belirten Golru, şu ifadeleri kullandı:

"Bu durumun sonuçlarından biri, İran'a ilişkin kararların yeniden BM Güvenlik Konseyinin gündemine dönmesidir. Güvenlik Konseyi bu konuyu aylık veya başka zaman aralıklarında inceleyebilir ki bu bizim için siyasi bir meydan okuma olacaktır ve iyi bir gelişme değildir."

Yaptırımların geri dönmesinin petrol satışı, bankacılık ve özellikle silahlanma gibi farklı alanlarda geniş kapsamlı etkileri olacağını söyleyen Golru, "Örneğin, İran şu anda bazı ülkelere silah satabiliyor ve bu ülke için bir gelir kaynağı. Ancak bu yaptırımların geri dönmesi, silah alım satımını yasaklayabilir ve ülkelerin İran ile işbirliğini sınırlayabilir," dedi.

Öte yandan Golru, İran'ın bugüne kadar pek çok yaptırımı aşmayı başardığını belirterek, "Elbette akılcılık, yaptırımların geri dönmesini memnuniyetle karşılamamamız gerektiğini söylüyor. Onurumuzu ve gücümüzü koruyarak, milli çıkarlarımızı ve İran milletinin haklarını savunmak için müzakere etmek daha iyidir," şeklinde konuştu.

Golru, tüm bunlara rağmen tetik mekanizmasının devreye girmesi halinde İran'ın elinde çeşitli karşılık verme seçenekleri olduğunu yineleyerek, NPT'den çekilme seçeneğinin Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonunda değerlendirildiğini de sözlerine ekledi.