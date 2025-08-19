ABD finansmanı kesiyor, Avrupa direniyor: UNIFIL'in sonu mu?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde, dünyadaki kalan barış gücü misyonları üzerine görüşmeler başladı.

En sıcak başlıklardan biri Güney Lübnan’daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’nün (UNIFIL) geleceği oldu. Kararın bir hafta içinde çıkması bekleniyor.

UNIFIL, 1978’deki İsrail işgalinin ardından 425 sayılı karar çerçevesinde görevlendirilmişti. Bu yılki görüşmeler ise önceki 47 yıldan farklı bir atmosferde yapılıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın BM finansmanını durdurma kararı, İsrail’in baskısı, Güvenlik Konseyindeki bölünmeler ve bölgesel gelişmeler, misyonun devamını zorlaştırıyor.

Fransa uzatma için çabalıyor

Geçen hafta Fransa, görev süresinin uzatılması için karar tasarısını üyelere sundu. Taslakta büyük değişiklik yok, yalnızca UNIFIL’in “hareket özgürlüğü” ifadesi daha açık hale getirildi.

Fransa, bu yolla ABD ve İsrail’in baskısını hafifletmeyi ve Hizbullah’ın Litani’nin güneyinde silahsızlanmayı kabul etmesinden yararlanmayı hedefliyor.

Ancak bu öneriler İsrail’i ikna etmedi. Tel Aviv, son savaşta UNIFIL’in güneyden çekilmeyi reddetmesini unutmadı. ABD ise BM’yi bütçe ve yetki bakımından zayıflatmaya odaklanmış durumda. Washington, UNIFIL bütçesinin yüzde 27’sini karşılıyor.

Washington’dan misyonu sona erdirme planı

ABD’nin Suriye temsilcisi Tom Barrack ve diplomat Morgan Ortagus dün Beyrut’ta temaslarda bulundu. Lübnanlı yetkililer UNIFIL’in önemini vurguladı. Ancak Amerikan medyası, Dışişleri Bakanı Mike Rubio’nun misyonu sona erdirmek için plana onay verdiğini bildirdi.

Associated Press, önümüzdeki altı ayda güç sayısını azaltarak UNIFIL’in tamamen çekilmesini öngören belgeleri duyurdu.

En iyimser tahminlere göre, görev süresi bir yıl daha uzatılacak. Ancak bu, son yıl olacak ve ABD finansman sağlamayacak.

Bu durumda UNIFIL, kadrosunu yüzde 25 ila 35 oranında küçültmek zorunda kalacak. Askeri birliklerde ve sivil kadrolarda daralma olacak, Lübnanlı personelin ise dörtte birinin sözleşmesi feshedilecek

Lübnan ordusu için yeni yük

Bu tablo, Lübnan ordusunun güneydeki rolünü gündeme taşıyor. UNIFIL’in desteği olmadan ordunun on bin ek askeri konuşlandırması gerekecek. Ancak bu sayının ve gerekli finansmanın sağlanması büyük soru işareti. Böyle bir durumda ordu, uluslararası koruma olmaksızın doğrudan İsrail’le karşı karşıya kalacak.

İsrail işgali derinleştiriyor

İsrail, son haftalarda Kefr Kila'da yeni mevziler inşa etti, Şebaa Çiftlikleri yakınında yeni bir tampon bölge ilan etti ve hava saldırılarını sürdürdü. Bu adımlar, Tel Aviv’in çevresinde kalıcı güvenlik kuşakları kurma hedefini gösteriyor.

Başbakan Benyamin Netanyahu’nun birkaç gün önce dile getirdiği “Büyük İsrail” söylemi, bu stratejinin siyasi zeminini yansıtıyor. Bu nedenle İsrail için Lübnan’da, BM çatısı altında dahi olsa, yabancı bir askeri gücün varlığı artık istenmeyen bir durum.