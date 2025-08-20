Hamas’ın Kassam Tugayları, Han Yunus’ta İsrail Mevzisine Piyade Baskını Düzenledi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hamas’ın askeri kanadı Kassam Tugayları, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta bu sabah İsrail mevzisine piyade baskını düzenleyerek gelişmiş silahlarla saldırdı. Operasyonda Merkava 4 tankları hedef alınırken, İsrail askerleriyle yakın mesafede çatışmalar yaşandı. Kassam Tugayları, bazı askerlerin etkisiz hale getirildiğini ve operasyon sırasında bir komutanın keskin nişancı ateşiyle vurulduğunu belirtti. İsrail ise saldırıyı kabul etmekle birlikte, etkisini küçümseyerek sadece yaralanmalar olduğunu açıkladı. Operasyonun, Gazze’deki en tehlikeli senaryolardan biri olarak değerlendirildiği ve çatışmada hem İsrailli hem de Filistinli taraflarda kayıplar yaşandığı ifade edildi. Bu olay, bölgede gerilimin ve silahlı çatışmaların devam ettiğinin önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.