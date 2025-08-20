İsrail, Gazze’ye yönelik “Gideon 2” planını onayladı

İşgal Ordusu Radyosu’na göre Katz, operasyonun yürütülmesi için yaklaşık 60 bin yedek askerin göreve çağrılmasına ilişkin emirleri de imzaladı.

Ayrıca Gazze’nin boşaltılması amacıyla sözde “insani bölgeler” oluşturulmasına yönelik hazırlıkların başlatıldığı aktarıldı.

İsrail medyası daha önce, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in Gazze Şehri’nin işgaline ilişkin planı onayladığını duyurmuştu.

Kan televizyonu ise planın iki aşamadan oluştuğunu ve İsrail tahminlerine göre dört ay içinde uygulanmasının öngörüldüğünü kaydetti.

İsrail kabinesi, 7 Ağustos’ta işgal başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Gazze Şehri’nin işgalini de içeren planını onaylamıştı.

Ancak bu toplantı, Zamir’in, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli tutukluları tehdit eden ciddi ve yakın bir tehlike konusunda yaptığı uyarılar nedeniyle gergin geçti. Zamir’in uyarıları, kabine üyeleri tarafından reddedildi.