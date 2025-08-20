Elon Musk, yeni siyasi parti kurma planından vazgeçti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, milyarder Elon Musk, geçen temmuz ayında açıkladığı Amerika Partisi girişiminden sessizce geri adım attı.

Gazete, Musk’ın yeni bir parti kurma planını, Trump ile vergi ve harcama yasası konusunda yaşadığı açık bir tartışmanın ardından rafa kaldırdığını belirtti.

"Şirketlerimi yönetmeye odaklanmak istiyorum"

Haberde, kaynakların ifadelerine dayanılarak Musk'ın, müttefiklerine şirketlerini, özellikle Tesla'yı yönetmeye odaklanmak istediğini söylediği aktarıldı.

Musk'ın ayrıca, siyasi bir maceranın Cumhuriyetçi Parti içindeki konumunu tehlikeye atabileceğini dile getirdiği ifade edildi.

The Wall Street Journal, Musk'ın ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance ile bağlarını korumaya çalıştığını ve Vance'in bu ay içerisinde Musk'a Cumhuriyetçi Parti'ye dönme çağrısı yaptığını bildirdi.

Vance'in 2028 adaylığına destek iddiası

Haberde, dünyanın en zengin insanı olan Musk’ın, Vance'in 2028 başkanlık seçimlerine katılması durumunda servetinden pay ayırarak destek vermeyi düşündüğü de öne sürüldü.

Ancak Reuters haber ajansı bu bilgileri doğrulamadığını belirtirken, Tesla ve Beyaz Saray konuyla ilgili yorum yapmadı.

Ekonomik alanda ise Musk, Trump yönetiminin elektrikli araçlara sağlanan devlet desteğini durdurmasının ardından Tesla'nın zorlu bir mali döneme gireceği konusunda uyarıda bulundu.