İsrail ordusu 5.000 saldırı dronu sipariş etti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Globes’e göre, İsrailli drone şirketi Xtend, İsrail ordusu Kara Kuvvetleri ve Lojistik Bölümü tarafından açılan drone ihalesini kazandı.

Konuya yakın bir kaynağın bildirdiğine göre, şirket, birim başına tahmini maliyeti 3.500 şekel olan 5.000 birinci şahıs görüşlü (FPV) taarruz dronunu temin edecek. Globes, ihalenin toplam maliyetinin, işletim istasyonları ve operatörlerin kullandığı sanal gerçeklik gözlükleri dahil olmak üzere yaklaşık 20 milyon niş olduğunu aktardı.

Haberde, Xtend’in 10 inç boyutunda ve 2,5 kilogram taşıma kapasitesine sahip dronları sağlayacağı ve bu kapasitenin küçük patlayıcı yükleri taşımak için yeterli olduğu belirtildi. Uzmanlar, bu dronların muhtemelen şirket seviyesindeki taburlar için tek kullanımlık taarruz amaçlı drone sistemi olduğunu ifade etti.

Globes, Xtend’in Robotican, Tehiru, CopterPix, Elbit Systems ve diğer rakiplerini geride bıraktığını ve şirketin üreteceği dronun şu anda kendi envanterinde bulunmadığını aktardı.

Haberde, söz konusu modelin yaklaşık beş yıl önce kullanılan düşük maliyetli FPV saldırı dronlarına benzediği ve Hamas tarafından fırlatılan patlayıcı balonlara karşı kullanıldığı kaydedildi.

Uzmanlar, dronları Petah Tikva merkezli Dronix Industries’in ürettiği saldırı dronlarıyla karşılaştırdı; ancak Dronix’in ihale kazanamadığı belirtildi.

Globes, ihalenin birim başına düşük fiyat nedeniyle bazı drone şirketleri tarafından eleştirildiğini, bunun en basit ve en ucuz modeli dayattığını ve ekonomik açıdan uygulanabilir bulunmadığını aktardı. Ayrıca haberde, drone tasarımında yer alan Çin menşeli video vericisinin, Hong Kong merkezli bir şirket tarafından üretildiği ve savunma Ar-Ge Müdürlüğü (DDR&D) tarafından başlangıçta karşı çıkıldığı ifade edildi.

Globes, Çinli ekipman talebinin maliyet nedeniyle gündeme geldiğini, İsrailli şirketlerin daha yüksek maliyetli alternatif iletişim çözümleri sunabildiğini bildirdi. Haberde, ABD’nin ulusal altyapı ve askeri donanım için Çin ekipmanlarının ithalatını engellediği, ancak İsrail ordusunun DJI ve Autel tarafından üretilen Çin dronları için sipariş verdiği kaydedildi.

İhaleyi destekleyen kaynaklar, video sisteminin tek yönlü olduğunu ve sadece dron operatörlerinin başlığına sinyal gönderdiğini belirtti. Globes, kara kuvvetlerinin sistemi, potansiyel hack ve gözetim risklerini en aza indirmek için bir “sterilizasyon” işlemine tabi tutmayı planladığını aktardı.

Globes, ihalenin 5.000 birim tedarikini öngörmesine rağmen, 5.000 ek birim sağlama opsiyonu içerdiğini, bu sayede daha fazla askerin saldırı dronlarını kullanabileceğini bildirdi. Ancak uzmanlar, bu adımı “çok az, çok geç” olarak değerlendirdi.

Haberde, Ukrayna’daki saldırı dronlarının çatışmaları dönüştürdüğü, hem zırhlı hem de piyade güçlerini etkilediği, Ukrayna’nın yıl sonuna kadar yaklaşık 4,5 milyon drone üretmeyi taahhüt ettiği, Rusya’nın ise 3-4 milyon drone üretmesinin beklendiği belirtildi.

Globes, Xtend’in Savunma Bakanlığı tarafından daha önce tanındığını ve hem İsrail ordusu hem de Pentagon’a Scorpio saldırı dronları sağladığını aktardı.

Haberde, şirketin ABD’de silahlı intihar dronları kullanımı için onay alan ilk şirket olduğu, Temmuz ayında ABD Savunma Bakanlığı’na 10 milyon dolarlık drone sürüleri tedarik etme ihalesini kazandığı ve bu kapsamda yaklaşık 1.000 Scorpio sisteminin üretileceği bildirildi.

Globes, Xtend’in Florida’nın Tampa şehrinde bu dronlar için bir üretim hattı kurduğunu ve şirketin Anduril, Bering ve PDW gibi rakiplerini geride bıraktığını belirtti. Haberde, şirketin silahlı drone sürülerini uzaktan operasyonla kullanma imkânı sunduğu ifade edildi.