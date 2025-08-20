Direniş grupları, İsrail’in Gazze’deki yığınaklarını vurdu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Nasır Selahaddin Tugayları, pazartesi günü işgal güçlerinin asker ve araç yığınaklarını, Gazze’nin güneyinde Han Yunus kentinin kuzeydoğusundaki Kerara bölgesinin doğusunda, 107 tipi roketle hedef aldıkları anlara ait görüntüler yayımladı.

Haberde, saldırının, işgal güçlerinin yığınaklarına ve komuta merkezine yönelik olduğu kaydedildi.

Aynı gün, Aksa Tugayları da işgal güçlerinin Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi’nin doğusunda yer alan Surani Dağı çevresindeki yığınaklarını, “60” kalibrelik havan toplarıyla hedef aldı.

Bu operasyonların, Filistin direnişinin İsrail saldırılarına karşı koyma çerçevesinde gerçekleştirildiği, kuşatma ve yoğun saldırılara rağmen işgal güçleri saflarında kayıplara yol açtığı ifade edildi.