"Yeryüzünde Hizbullah'ın silahlarını ortadan kaldırabilecek hiçbir güç yok"

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan'daki Caferi Başmüftüsü Şeyh Ahmed Kabalan, Salı günü yayımlanan açıklamasında, Maruni Patriği Beşara Butros er-Rahi’nin açıklamalarına yanıt verdi.

Patriğin “Şiiler savaşlardan bıktı” açıklamasına karşılık Kabalan, “Şiiler teslimiyetten, ihanetten ve yalancı şahitliklerden bıktı. Bu ülkede halkı uğruna kan dökmeye hevesli tek mezhep -direnişin tüm yelpazesi ve yüzleriyle- Şiilerdir.” dedi.

“İsrail’i isteyen herkes oraya gitmeli” diyen Kabalan, direnişi silahsızlandırma kararını “çılgınca, boş ve ucuz” olarak nitelendirdi.

“Bu ülkeye, tarihine ve egemenliğine, Siyonist varlığın çıkarlarına hizmet eden ve ulusal ağırlığı sıfır olan bu karardan daha fazla ihanet eden bir karar yoktur. Lübnan’ın yeniden Siyonistler tarafından işgaline izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kabalan, Hizbullah ve Emel Hareketi’nin silahlarını Allah’ın silahları olarak tanımlayarak, “Yeryüzünde bunları ortadan kaldırabilecek hiçbir güç yoktur; yalnızca biz ve Lübnan’ı savunmaya hazır tüm kabiliyetlerimiz var” şeklinde konuştu.

Kabalan, İsrail ve Siyonizm konusundaki duruşunu da ifade etti:

“Peygamber katilleri, halklara ihanet edenler ve vatan işgalcileriyle asla barış olmayacak. İsrail’i isteyen herkes oraya gitmeli. Netanyahu’nun Büyük İsrail hedefi, Hristiyan ve Müslüman cesetlerinin enkazı ve vatanların yıkımı üzerinden gerçekleşecekti. Peygamber ve evliya katillerini savunanların mazereti olamaz. Eğer manevi zirve Siyonizm’in zaferini hedefliyorsa veya direniş silahını baltalıyorsa, hiçbir değer taşımaz.”

Silah ambargosuna ilişkin de konuşan Kabalan şöyle dedi.

“Boş masaların arkasından yapılan baskılardan başka bir şey sayılamayan zayıf bir devletin ortasında silah ambargosunun hiçbir değeri yoktur. Egemenlik, alım-satım piyasasında ucuz bir metadan ibarettir. Vatanı satanlar için hiçbir otorite ve Lübnan’ın egemenliği üstünde meşruiyet yoktur. Yarım asır önce Lübnan’ı yeniden inşa eden bu ülke, tekrar Siyonistlerin eline geçmesine izin vermeyecektir”

Kabalan, hükümetin meşruiyetini de Lübnan egemenliğini korumasına bağlayarak şu ifadeleri kullandı:

“Hükümet, Lübnan egemenliğini koruduğu ölçüde hükümettir; onu satmak, bağışlamak veya perde arkasından gizlice sokmak için değil. Destek savaşı, Mesih’in ezilenlere ve zulüm görenlere hizmetinin birebir yansımasıdır”

İç savaşa dair de görüşlerini paylaşan Kabalan şöyle dedi:

“İç savaşı en çok tutuşturan şey, yanlış eğilimler, sözleşmeleri ihlal eden konumlar veya Allah, insanlık ve vatan düşmanlarına hizmet eden yorumlama yöntemleridir. Devletin ve bir arada yaşamanın korunması, ancak Lübnan’ın haysiyetini, çıkarlarını ve ulusal onurunu savunan silahlarla mümkündür”

Kabalan açıklamasını, Hizbullah’ın gücünü ve sınır başarısını vurgulayarak sonlandırdı:

“Hizbullah’a dokunulmadı ve dokunulmayacak da. Hizbullah yenilmedi ve yenilmeyecek. En güçlü İsrail-NATO ordusunu sınırda yenen partidir. En büyük İsrail-NATO cephaneliğine karşı en tehlikeli ulusal savunmayı yürüten ve Hiyam gibi bir sınır kasabasının işgalini engelleyen partidir.”