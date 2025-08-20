Türkiye Kuraklıkla Karşı Karşıya!

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Türkiye'de etkili olan sıcak havalar, meteorolojik kuraklığa neden oluyor. Yağış oranlarının azalması nedeniyle barajlardaki su seviyesi de giderek düşüyor. Kuraklığın vurduğu şehirlerden birisi de Bursa oldu. Edinilen bilgiye göre Bursa'nın 35 günlük suyu kaldı.

BURSA'DA KURAKLIK ALARMI! 35 GÜNLÜK SU KALDI

Türkiye'yi vuran sıcak hava dalgaları barajların doluluk oranını da etkiledi. Azalan yağış oranları nedeniyle kuraklık tehdidi arttı. Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan iki barajdan birisi olan Nilüfer Barajı tamamen kurudu. Doğancı Barajı'nda ise doluluk yüzde 19 seviyesinde seyrettiği bildirildi.

Tasarruf çağrısı yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Ona göre hazırlıklı olmalıyız.35 günlük suyumuz kaldı. Ben Bursalıları tasarrufa davet ediyorum. Bundan önceki tasarruf taleplerimizi yerine getiren güzel insanlara çağrıda bulunmak istiyoruz. Eylül ayının ortalarından itibaren yağmur beklentimiz var. Bununla birlikte su birikecektir. Böylece susuz bir süreç su kesintisi olmaksızın bir süreci geçirme ihtimalimiz olacaktır" dedi.

Bozbey, ayrıca 1 Eylül'de yeni Çınarcık Barajı'ndan Bursa'nın sistemine bypas ile günde 110 bin metreküp su vereceklerini açıkladı.