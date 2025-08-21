İngiliz risk istihbaratı şirketi: Ensarullah Kızıldeniz’de caydırılamıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İngiliz küresel bir risk istihbaratı ve danışmanlık şirketi Verisk Maplecroft tarafından yayımlanan rapora göre, Yemen merkezli Ensarullah’ın Kızıldeniz’de deniz taşımacılığına yönelik saldırılarının 2025 yılı sonuna kadar devam etmesinin beklendiği bildirildi. Raporda, son dönemde iki kargo gemisinin batırılması, mürettebatın ölümü ve kaçırılmasıyla birlikte saldırıların “ciddi şekilde tırmandığı” kaydedildi.

Sigorta ve güvenlik krizi

Raporda, Kasım 2023’te başlayan Ensarullah saldırılarının “deniz ticaretini büyük ölçüde sekteye uğrattığı, savaş riski primlerindeki artış nedeniyle çok sayıda geminin Ümit Burnu üzerinden alternatif rotaları tercih ettiği” belirtildi. ABD, İngiltere ve İsrail’in hava saldırılarının deniz trafiğini yeniden “güvence” altına almakta “yetersiz” kaldığı kaydedildi.

Mayıs ayında ABD ile Ensarullah arasında sağlanan geçici ateşkesin de ABD’nin hava operasyonlarını durdurmasına karşılık Ensarullah’ın Batı’ya ait gemilere yönelik saldırılarını sınırlaması beklense de “deniz trafiğinde kayda değer bir değişikliğe yol açmadığı” ifade edildi.

28 Temmuz’da Ensarullah’ın, “İsrail limanlarıyla bağlantılı tüm şirketlere ait gemileri hedef alacağı” yönünde uyarı yaptığı, daha önce sadece doğrudan İsrail bağlantısı bulunan gemileri hedef aldığını açıkladığı hatırlatıldı. Magic Seas ve Eternity C isimli gemilerin İsrail limanlarına uğradığı için Temmuz başında hedef alındığı kaydedildi.

Bununla birlikte Ensarullah’ın halihazırda daha geniş bir hedef listesi izlediği, bazı gemi sahiplerinin Müslüman mürettebat bilgisi paylaşarak veya gemilerinin Rusya ve Çin bağlantılı olduğunu vurgulayarak saldırılardan kaçınmaya çalıştığı, buna rağmen Çin ve Rusya bağlantılı gemilerin de 2023’ten itibaren hedef alındığı aktarıldı.

Bir BM raporuna dayandırılan iddialara göre, Ensarullah’ın “yasa dışı” geçiş ücretleriyle aylık 180 milyon dolar gelir elde ettiği öne sürüldü. Bu miktarın doğruluğunun tartışmalı olduğu, ancak gemi şirketlerinin Süveyş Kanalı geçiş ücretinin yüzde 50’sinden fazlasını ödemeyi göze aldığı ifade edildi.

Ayrıca bazı gemilerin savaş riski sigortası olmadan sefer yaptığı, Eternity C gemisinin bu şekilde milyonlarca dolarlık sigortasız kayba uğradığı bildirildi.

Bölgesel ekonomik etkiler

Raporda, “Kızıldeniz’deki krizin sigorta maliyetlerini artırdığı ve pazar verimliliğini düşürdüğü” belirtildi. Konteyner taşımacılığı maliyetlerinin 2024’e kıyasla düşüş göstermesine rağmen, bölge ülkelerinin “etkilenmeye” devam ettiği kaydedildi.

Ensarullah’ın füze ve İHA saldırılarının İsrail’de “uçuşların aksamına” yol açtığı, Eilat Limanı’nın ise 20 Temmuz itibarıyla “tamamen kapatıldığı” aktarıldı. İsrail hükümetinin sigorta şirketleriyle savaş riski teminatı konusunda görüşmeler yaptığı ifade edildi. Eilat’ın toplam liman trafiğinin yaklaşık yüzde 7’sini oluşturduğu, bu nedenle faaliyetlerin İsrail’in Akdeniz limanlarına kaydırıldığı belirtildi.

Mısır’ın ise Süveyş Kanalı gelirlerindeki yüzde 50’nin üzerindeki düşüş nedeniyle “daha ağır” etkilendiği ve bunun da ülkenin mali baskılarını artırdığı bildirildi.

Amaç ve iç dinamikler

Ensarullah’ın saldırılarının “büyük ölçüde iç siyasi amaçlara hizmet ettiği” iddia edilen raporda, İsrail ve ABD ile çatışmanın hareketin ülke içindeki desteğini artırdığı ifade edildi. Uzun vadede Ensarullah’ın Yemen’in petrol sahalarının bulunduğu bölgeler dahil olmak üzere toprak kontrolünü genişletmeyi hedeflediği kaydedildi.

Mart-Mayıs 2025 arasında ABD’nin yedi hafta süren hava saldırılarıyla Ensarullah’ı hedef aldığı, bunun maliyetinin 1 milyar doları aştığı, ancak grubun “saldırı kapasitesinin devam ettiğinin” son saldırılarla görüldüğü aktarıldı.

Raporda, “ABD’nin yoğun hava operasyonlarına rağmen Ensarullah’ın caydırılamadığı, sadece ciddi kapasite kaybının denizcilik şirketlerini Kızıldeniz’e geri döndürebileceği” belirtildi. Ensarullah’ın füze, İHA, hızlı bot, insansız deniz araçları ve deniz mayınları dahil “geniş yelpazede saldırı imkanına sahip olduğu” kaydedildi.

Bölgesel dengeler

Raporda, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin, Ensarullah’ın yeniden füze ve İHA saldırılarını başlatacağı endişesiyle Yemen’de doğrudan askeri varlıktan uzak durduğu, ABD’nin ise kara operasyonuna girişme isteğinin çok düşük olduğu ifade edildi. Trump yönetiminin Kızıldeniz krizini, ABD’den ziyade “Avrupa için daha büyük bir sorun” olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Genel değerlendirme

Verisk Maplecroft’un raporunda, “Ensarullah’ın hem motivasyona hem de kapasiteye sahip olduğu, bu nedenle Kızıldeniz’deki tehdit seviyesinin yüksek kalacağı” belirtildi. Grubun öncelikli olarak İsrail bağlantılı gemilere yöneldiği, ancak bağlantısı zayıf veya hiç olmayan gemilerin de hedef alınabileceği iddia edildi. Ayrıca, Gazze’de sağlanacak olası bir ateşkesin tansiyonu düşürebileceği, ancak Ensarullah’ın deniz taşımacılığına yönelik saldırılarını sonlandırma garantisi vermeyeceği öne sürüldü.