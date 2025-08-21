İsrail ordusunu pislik götürüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Times of Israel’de yer alan habere göre, Nakab’daki Bisla Hava Savunma Üssü’nde görevli çok sayıda stajyer ve personel, son günlerde kusma ve ishal gibi sağlık sorunları yaşadı. Yaklaşık 40 stajyer ve 10 personelin tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğu, İsrail ordusunun olayın kaynağını belirlemek üzere soruşturma başlattığı bildirildi.

Askerler ve aileleri, üssün hijyen koşullarıyla ilgili endişelerini dile getirerek, bozulmuş gıda, hamam böcekleri ve mutfağın yakınında ölü bir güvercin gibi sorunları aktardı. Bazı askerlerin aşırı sıcak ve klimaların yetersizliği nedeniyle bayıldığı, bazılarının ise hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Bir asker, Kanal 12’ye yaptığı açıklamada, “İsrail ordusunun sunabileceği en düşük standart bu. Yemeklerde sinek ve hamam böcekleri var. Yemekhane içinde bir dakika kalıyoruz, hemen tuvalete koşmak zorunda kalıyoruz. Herkes gıda zehirlenmesi, ishal ve kusmadan muzdarip. Bu durum sürekli yaşanıyor.” ifadelerini kullandı.

Olay, İsrail ordusu tesislerindeki genel hijyen ve altyapı sorunlarına dair “endişelerin” artmasıyla aynı döneme denk geldi. Bu hafta, başka bir güney üssünden yayımlanan video görüntülerinde kötü hijyen koşulları, yıkılmakta olan altyapı ve bozulmuş gıda olduğu, Eilot bölgesindeki bir üste ise sıcak hava dalgası sırasında askerlerin elektriksiz ve susuz bırakıldığı görüldü.

İsrail ordusu, etkilenen tüm askerlerin tıbbi bakım aldığını, çoğu eğitim faaliyetinin ise kapsamlı sağlık kontrolleri, gıda ve su testleri ile epidemiyolojik soruşturma tamamlanana kadar askıya alındığını bildirdi.