Moskova, 18 İngiliz vatandaşının Rusya'ya girişini yasakladı

21 Ağustos 2025 - 11:57
Moskova, 18 İngiliz vatandaşının Rusya'ya girişini yasakladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, çeşitli ülkelerin düşünce kuruluşlarında Rusya karşıtı propaganda yaptıkları gerekçesiyle bazı İngiliz vatandaşlarının ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Rusya Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü yayımladığı bir bildiride; İngiltere, ABD, Kanada ve İrlanda’dan gazeteciler, sivil toplum kuruluşu çalışanları, danışmanlık şirketleri ve düşünce kuruluşları mensuplarından oluşan bir liste hazırlandığını ve bu kişilerin Rusya’ya girişinin yasaklandığını belirtti.

Bakanlığın açıklamasına göre, bu kişiler Rusya’ya karşı zehirli bir atmosfer yaratarak ve Rusya karşıtı söylemleri yayarak, Moskova’nın uluslararası itibarına zarar vermeyi ve Kiev’deki neo-Nazi rejimin propagandasını yapmayı amaçlamışlardır.

