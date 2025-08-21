Kamuda Uzlaşı Yok

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yasa gereği tanınan uzlaşı süresi dün gece yarısı dolarken hükümet bu süreçte kamu emekçilerine yeni bir teklif sunmadı.

Kamu emekçilerinin iş bıraktığı Pazartesi günü son teklifini yapan hükümet 2026 için ilk altı ayda yüzde 11 ve ikinci altı ayda yüzde 7’lik zam önermişti. Teklif 2027 için ilk altı ayda 4, ikinci altı ayda 4 zam ile taban aylıklarda bin liralık artışı öngörüyor.

Bundan sonraki süreçte taraflar üç gün içinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvuruda bulunabilecek.

Işıkhan: Hakem kurulunun verdiği karara hepimiz saygı göstereceğiz

Zam oranında anlaşma sağlanamazken bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda üzerinde uzlaşı sağlanan 11 hizmet koluyla ilgili imzalar atıldı.

İmza töreninde konuşan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan "Oransal zamla ilgili olarak şimdi burada mutabakat sağlayamadığımız için tahkim süreci söz konusu. Karar, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna ait olacaktır. Hakem kurulumuzun verdiği karara hepimiz saygı göstereceğiz” dedi.

Işıkhan “Ancak genel toplu sözleşmeye ilişkin bu oransal zam dışındaki kısımlarda da çok büyük başarılara imza attık. 11 hizmet kolunun tamamında memur sendikalarımız için çok önemli mali, özlük ve sosyal haklarda kazanımlar sağladık” iddiasında bulundu.

Memur-Sen: Toplu sözleşme uzlaşmazlıkla sonuçlandı

Tören sonrası basına açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise "8. Dönem Toplu Sözleşme süreci büyük bir stres altında işledi ve bu saat itibarıyla uzlaşmazlıkla sonuçlandı genele ilişkin hükümler. Çünkü, gelen teklifler ne ücret dengesini sağlamaya ne de çalışma barışını temin etmeye yetecek düzeyde değil” dedi.

Tekliflere ilişkin tepkilerini çeşitli yollarla gösterdiklerini söyleyen Yalçın “Ama teklif yükselmedi. Mevcut teklifler de ücret dengesini sağlayabilecek, kamuda çalışma barışını tesis edecek düzeyde değil. Onun için toplu sözleşme uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Hizmet kolu sözleşmeleri kısmı da hizmet kollarının iradesidir, hizmet kollarına bırakılmıştır” diye konuştu.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın: Hakeme zerre güvenimiz yok

Memur-Sen’in Başkanlar Kurulunu toplayacağını kaydeden Yalçın konuyla ilgili geniş açıklamayı bu toplantı sonrası yapacaklarını kaydetti.

Yalçın daha sonra yaptığı basın toplantısında "Hakeme zerre inancımız ve güvenimiz yoktur" dedi ve kendileri için bir seçenek kalmadığını, bundan sonra hükümetin adım atmasını beklediklerini ifade etti.

Yalçın "Tavsiyemiz Hakem'e bizim değil hükümet tarafının gitmesidir" diye de ekledi.

Birleşik Kamu-İş: Erdoğan görüşmeyi kabul etmezse külliye önünde sesimizi duyuracağız

Bu yıl ilk kez toplu sözleşme masasına üçüncü büyük konfederasyon olarak oturan Birleşik Kamu-İş ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde yaptığı açıklamayla hükümetin zam teklifine tepki gösterdi.

Bakanlık önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım hakem heyetinden Çalışma Bakanı’nın teklifinin dışında bir şey beklemenin mümkün olmadığını söyledi.

Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

“Burada yaptığımız görüşmelerde Çalışma Bakanı’na kendisi yetkili değilse, Maliye Bakanı yetkili ise karşımıza o zaman Çalışma Bakanı değil Maliye Bakanı’nın oturması gerektiğini ilettik. Kendisi de bunu Maliye Bakanı’na ileteceğini iletti. Gelin görün ki 3’üncü toplantıda Maliye Bakanı da başka bir yetkili de yoktu. 4 milyon kamu emekçisi ve 2,5 milyon kamu emeklisi ile beraber 25 milyon yurttaşın beklediği 8’inci Dönem Toplu Sözleşme sürecinde hükümet kendi yarattığı krizle kamu emekçilerini baş başa bırakmıştır.”

Önceki dönem hakem heyetine yapılan başvuruların sonuçlarını hatırlatan Yıldırım, ”Çalışma Bakanı 3’üncü ve son teklifinde ne önerdiyse hakem heyeti de aynı teklifi olumlu olarak bulup, üzerinde oynama bile yapmadan onu kabul ediyor. Cumhurbaşkanı tarafından 11 kişilik hakem heyetinin 7 kişisi bizzat atanınca oradan Çalışma Bakanı’nın teklifinin dışında başka bir rakam beklemek mümkün değildir” dedi.

Hakem Heyeti'ne başvurmak dışında başka bir yolun her zaman mümkün olduğunu dile getiren Yıldırım, “Tek çare, tek çözüm sadece hakem heyetinin gün boyunca yapacağı görüşmelere kilitlenip en sonunda da aynı rakamları tekrar duymak ve tepki göstermek değildir" ifadesini kullandı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Yıldırım "Eğer memur ve memur emeklilerinin yaşamlarındaki yoksulluk ve açlığı birebir bizden işitmek istiyorsa emekçileri elindeki dosyalarla sesini dinleyecek” dedi.

Yarın akşama kadar Erdoğan’dan görüşme çağrısı gelmezse konfederasyon olarak Cumhurbaşkanlığı önünde eylem yapacaklarını ifade eden Yıldırım şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanı’nın belli ki şu anda oturmuş olduğu külliyeden bizim sesimizi duyması mümkün değil. Ama eğer bu çağrımıza yarın akşama kadar cevap gelmezse sayın Cumhurbaşkanının duyacağı yere, yani külliyeye gidilecek ve orada 25 milyon emekçinin bütün sorunları sayın Cumhurbaşkanının duyacağı şekilde kamuoyuna iletilecek."