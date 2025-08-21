Putin ve Erdoğan Telefon Görüşmesi Gerçekleştirdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Kremlin'in açıklamasına göre Putin, görüşme sırasında Erdoğan'a Alaska'nın Anchorage kentindeki Rusya-ABD zirvesiyle ilgili değerlendirmelerini anlattı.
Liderler Ukrayna'daki son gelişmeleri istişare ederken Putin, İstanbul'da Rus ve Ukraynalı temsilciler arasındaki müzakerelerin yapılmasında Türkiye'nin sağladığı katkıları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Ticari ve ekonomik bağları geliştirmeye devam edilmesi de dahil ikili gündemdeki bazı güncel konuları ele alan Putin ve Erdoğan, kişisel temasların sürdürülmesini kararlaştırdı.
21 Ağustos 2025 - 12:03
News ID: 1718944
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
