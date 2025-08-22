  1. Ana Sayfa
Rusya’nın İlerlemesi mi, Dayatılan Bir Barış mı? Ukrayna Cephesinde Şüphe ve Korku

22 Ağustos 2025 - 14:08
Ukrayna’nın ön cephelerindeki askerler, Rusya’ya yönelik olası toprak tavizlerinin "korkunç bir yenilgi" olacağı uyarısında bulunuyor. Onlara göre bu durum, Moskova’nın Ukrayna’nın kilit şehirlerine daha fazla ilerlemesinin yolunu açabilir. Bu uyarılar, Rus saldırılarının şiddetlenmesi ve ABD desteğiyle ilgili belirsizliklerin artmasıyla birlikte dile getiriliyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İngiliz gazetesi The Guardian, Ukrayna’daki cephe hattından hazırladığı bir raporda şunları aktardı: Dünya liderleri Washington ve Alaska’da savaşın geleceğini tartışırken, Ukrayna’nın doğusundaki 150. Tabur askerleri, Rusya’ya toprak verilmesinin savaşın daha da yayılmasına yol açacağından endişe duyuyor.

Rapora göre, Doğu Ukrayna’daki Dobropilya köyü sürekli bombardıman altında. Son 24 saatte Rusya bu bölge çevresinde 67 saldırı gerçekleştirdi. Yerel yetkililer, Dobropilya ve Kostyantynivka şehirlerinde sivil ölümler ve yaralanmaların yaşandığını bildirdi. 150. Tabur Komutanı Denis Brizhati, Rusya Cumhurbaşkanı’nın başlıca taleplerinden biri olan Donetsk’in verilmesinin felaketle sonuçlanacağını söylüyor. Ona göre bu bölgenin kaybedilmesi, Rusya’nın Harkov (Kharkiv), Zaporijya (Zaporizhzhia) ve Dnipropetrovsk gibi yeterli savunma altyapısına sahip olmayan bölgelere ilerlemesine zemin hazırlar.

Parstoday’in IRNA’ya dayandırdığı habere göre, bu endişeler, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in son müzakerelerde, beş Ukrayna bölgesinin  başta Donetsk olmak üzere  Rusya'ya ilhak edilmesini ateşkesin ön şartı olarak öne sürmesinin ardından artmış durumda. Uzmanlar, Moskova’nın bu talepten geri adım atmayacağını belirtiyor. Ayrıca, analizler ABD’nin Kiev’i bu şartı kabul etmeye zorlayabileceğini öngörüyor.

Financial Times gazetesi de, doğu cephesinde Rusya’nın ani ilerleyişinin Moskova’nın strateji değişikliğine işaret ettiğini ve Ukrayna hükümeti için ciddi bir alarm olduğunu bildirdi.Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, ABD’den daha fazla destek almaya çalışırken, ön cephedeki askerler hâlâ şu kritik soruyu soruyor: Washington kime ve ne zamana kadar destek verecek?

