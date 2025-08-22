Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İngiliz gazetesi The Guardian, Ukrayna’daki cephe hattından hazırladığı bir raporda şunları aktardı: Dünya liderleri Washington ve Alaska’da savaşın geleceğini tartışırken, Ukrayna’nın doğusundaki 150. Tabur askerleri, Rusya’ya toprak verilmesinin savaşın daha da yayılmasına yol açacağından endişe duyuyor.

Rapora göre, Doğu Ukrayna’daki Dobropilya köyü sürekli bombardıman altında. Son 24 saatte Rusya bu bölge çevresinde 67 saldırı gerçekleştirdi. Yerel yetkililer, Dobropilya ve Kostyantynivka şehirlerinde sivil ölümler ve yaralanmaların yaşandığını bildirdi. 150. Tabur Komutanı Denis Brizhati, Rusya Cumhurbaşkanı’nın başlıca taleplerinden biri olan Donetsk’in verilmesinin felaketle sonuçlanacağını söylüyor. Ona göre bu bölgenin kaybedilmesi, Rusya’nın Harkov (Kharkiv), Zaporijya (Zaporizhzhia) ve Dnipropetrovsk gibi yeterli savunma altyapısına sahip olmayan bölgelere ilerlemesine zemin hazırlar.

Parstoday’in IRNA’ya dayandırdığı habere göre, bu endişeler, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in son müzakerelerde, beş Ukrayna bölgesinin başta Donetsk olmak üzere Rusya'ya ilhak edilmesini ateşkesin ön şartı olarak öne sürmesinin ardından artmış durumda. Uzmanlar, Moskova’nın bu talepten geri adım atmayacağını belirtiyor. Ayrıca, analizler ABD’nin Kiev’i bu şartı kabul etmeye zorlayabileceğini öngörüyor.

Financial Times gazetesi de, doğu cephesinde Rusya’nın ani ilerleyişinin Moskova’nın strateji değişikliğine işaret ettiğini ve Ukrayna hükümeti için ciddi bir alarm olduğunu bildirdi.Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, ABD’den daha fazla destek almaya çalışırken, ön cephedeki askerler hâlâ şu kritik soruyu soruyor: Washington kime ve ne zamana kadar destek verecek?