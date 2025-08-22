Washington ve Paris Arasında UNIFIL Krizi: Krizin Ortasında Beyrut’un Anlamlı Sessizliği

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Fransa ise UNIFIL güçlerinin görev süresinin herhangi bir değişiklik yapılmadan bir yıl daha uzatılmasında ısrar ediyor. Ancak dikkat çeken en önemli konu, Lübnan Dışişleri Bakanlığı’nın bu hassas güvenlik dosyası karşısındaki sessizliği ve hareketsizliği.

Tesnim Haber Ajansı’na göre, önümüzdeki günlerde BM Güvenlik Konseyi, ABD ile Fransa arasında bir başka diplomatik çekişmeye sahne olacak. Konu, UNIFIL olarak bilinen BM barış güçlerinin geleceğiyle ilgili; bu güçlerin görevi ağustos ayı sonunda sona eriyor.

Paris, bu güçlerin görev süresinin 2026 yılı Ağustos ayına kadar bir yıl daha uzatılmasını öngören bir karar tasarısı sunarken, Washington açıkça bu misyonun sona ermesini talep ediyor.

Bu, ABD’nin şimdiye kadarki tutumuna aykırı ve sıra dışı bir değişiklik olarak değerlendiriliyor. Zira geçmişte Washington ve Tel Aviv, UNIFIL’in yetkilerinin artırılmasını savunuyorlardı; örneğin, Güney Lübnan’da kontrol noktaları kurma ve ev aramaları yapma yetkisi.

Ancak şimdi, Amerikalı yetkililer, UNIFIL için ayrılan büyük bütçenin Lübnan ordusunun güçlendirilmesi için kullanılmasının daha faydalı olacağını ve Beyrut ile Tel Aviv arasında oluşturulacak ortak denetim komitesinin UNIFIL’in yerini alabileceğini ileri sürüyorlar.

Fransa ise Lübnan ordusunun güneyi tamamen kontrol edebilmesi için en az üç yıla daha ihtiyacı olduğunu savunuyor. Bu nedenle Paris, bölgedeki askerî faaliyetlerini artırarak Washington’u UNIFIL’in görevine devam etmesi gerektiğine ikna etmeye çalışıyor.

Çin ve Rusya, UNIFIL misyonunun sona ermesine açıkça karşı çıkmasalar da, bu güçlerin doğasında yapılacak herhangi bir değişikliğe karşı uyarıda bulundular.

Tüm bunların ortasında, Lübnan hükümeti ve Dışişleri Bakanlığı’nın sessizliği ciddi eleştiriler alıyor. New York’taki Lübnanlı diplomatlar, Beyrut’tan kendilerine herhangi bir açık talimat gelmediğini belirtiyor. Bu durum, dış baskılara boyun eğme veya umursamazlık şüphesini artırıyor.

Buna rağmen, Lübnan Meclis Başkanı Nabih Berri, ABD’nin tutumunu eleştirerek, UNIFIL misyonunun sona ermesinin güney Lübnan’daki kırılgan ateşkesi ciddi şekilde tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.