Aşındırıcı Bir Üstünlük: ABD'nin Küresel Askerî Varlığının Mali Sonuçlarına Dair Bir Analiz

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- "Küresel Üstünlüğün Bedeli: Tüketici Bir Millete Yanıt" başlıklı yeni bir makale, Donald Trump’ın başkanlığı dönemindeki ABD dış politikasını incelemekte. Foreign Affairs analiz sitesine göre, bu yazı, Trump’ın politikalarının İkinci Dünya Savaşı sonrası küresel düzeni tehdit ettiğini öne süren görüşleri eleştirel biçimde değerlendiriyor ve aslında bu dönemde ABD’nin askerî varlığında temel bir değişiklik yaşanmadığını ortaya koyuyor.

Mevcut verilere göre, yaklaşık 200 bin Amerikan askeri ve yüzlerce ABD üssü hâlâ dünyanın çeşitli bölgelerinde aktif durumda. Ayrıca hiçbir büyük askerî ittifak feshedilmemiştir. Trump’ın müttefikleriyle yaşadığı anlaşmazlıklar da esasen savunma bütçesi payları üzerine olmuş, ilişkilerde köklü bir değişim yaşanmamıştır.

Öte yandan Avrupa ve Asya ülkeleri, Washington’dan mevcut güvenlik desteğini sürdürmesini talep etmeye devam ediyor. Ancak analistler, ABD'nin küresel egemenliğinin maliyetinin çok yüksek olduğuna dikkat çekiyorlar: Aşırı yayılmış askerî güç, askerî-sanayi kompleksinin baskısı ve kendi savunma kapasitesine sahip olmayan müttefiklere verilen desteğin yükü.

Uzmanlara göre bu gizli mali, stratejik ve operasyonel maliyetler şu temel soruyu gündeme getiriyor:ABD, küresel üstünlüğünü korumak için ödediği bedele gerçekten değer mi? Bu soru, ABD’nin bir yandan iç ekonomik sorunlar ve bütçe kısıtlamalarıyla boğuştuğu bir dönemde daha da önem kazanıyor.