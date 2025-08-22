Netanyahu’ya Yönelik Eleştiri Fırtınası; Gazze’nin İşgali İsrail’i Uçuruma Sürüklüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Eleştirmenler, bu operasyonun felaketle sonuçlanacağı, ağır kayıplar, iç güvensizlik ve uluslararası izolasyon getireceği uyarısında bulunuyor ve Netanyahu’nun kriz içindeki kabinesini uçuruma sürükleyeceğini belirtiyorlar.

Tasnim Haber Ajansı’na dayandırılan Parstoday haberi şöyle diyor: İsrail rejimi, Gazze Şeridi’nin tam işgali için kapsamlı bir operasyon kararı aldı. Ancak rejim içindeki tepkiler, “Gidon’un Arabaları 2” planının bir çözümden çok yeni bir krize yol açacağını gösteriyor.

İsrail ordusunun eski generalinden İshak Brik, bu operasyonun ağır kayıplarla sonuçlanacağını ve hatta İsrail esirlerinin hayatını tehdit edeceğini uyardı. Brik’e göre, Hamas’ın karmaşık tünel ağları orduyu yıpratma savaşına sokmuş durumda ve Gazze’nin işgali Hamas’ı yenmek yerine İsrail için bir askeri felaket olacaktır. İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, “Gazze işgali hayalinden” vazgeçerek, bunun halkın güvenini kaybetmiş bir kabine politikası olduğunu söyledi. Lapid, İsraillilerin çoğunun bu savaşı desteklemediğini ve maliyetlerin katlanılamaz olduğunu vurguladı.

Eski savunma bakanı Moşe Yaalon da yedek askerlerin ve yerleşimcilerin hoşnutsuzluğuna işaret ederek, ordunun ve İsrail toplumunun Netanyahu kabinesine güvenmediğini, bu kararın ise iç bölünmeyi derinleştireceğini belirtti.

Güvenlik analistleri Eran Shamir Porer ve Eran Etzion gibi uzmanlar, yaptırımların artması, yaşam maliyetlerinin yükselmesi ve İsrail ordusunun ile rejimin uluslararası meşruiyetinin tehdit altına girmesi gibi sosyal, ekonomik ve uluslararası sonuçlara dikkat çekti.Tüm bu uyarılara rağmen, İsrail ordusu en az beş tümeni Gazze Şeridi’ne sokacağını ve operasyonun aylarca sürebileceğini duyurdu. Ancak birçok kişi, “Gazze işgali”nin bir askeri zafer değil, Netanyahu kabinesi için pahalı bir çöküş olacağına inanıyor.