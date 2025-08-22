İran, Yerli Silahlar ve Yeni Teknolojilerle Savunma Gücünde İlerliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Silahlı Kuvvetler Savunma ve Destek Bakanlığı, 31 Temmuz Savunma Sanayi Günü dolayısıyla yayınladığı bildiride şunları vurguladı: Milletimizin çocuklarının füze, silah, uzay teknolojileri ve ülkenin savunma ihtiyaçlarına uygun çeşitli savaş araçları ve askeri teçhizatların tasarım ve üretimindeki başarıları; ülkeyi yabancılara bağımlılığın zirvesinden, kendi kendine yeterlilik ve güç zirvelerine taşıdı ve İran İslam Cumhuriyeti’ni bölgede savunma gücü ve caydırıcılık merkezi haline getirdi.

Bildiri metninin tamamı şu şekildedir:

İran İslam Devrimi’nin zaferi ve Pehlevi bağlı rejiminin yıkılması ile Amerikan askeri danışmanlarının ülkenin silahlı kuvvetleri üzerindeki hakimiyetinin sona ermesiyle, savunma alanında kendi kendine yeterlilik, dinamizm ve öncülük dönemi başladı. Dört on yılı aşkın süredir uygulanan kapsamlı ve zalimce yaptırımlara rağmen, ülke uzmanları ve bağlı mümin elitlerinin desteğiyle savunma sanayi büyüme, yükseliş ve gelişme alanlarından biri haline geldi ve bu alanda büyük ve takdire şayan ilerlemeler kaydedildi.

Milletimizin çocuklarının füze, silah, uzay teknolojileri ve ülkenin savunma ihtiyaçlarına uygun çeşitli savaş araçları ve askeri teçhizatların tasarım ve üretimindeki başarıları; ülkeyi yabancılara bağımlılığın zirvesinden, kendi kendine yeterlilik ve güç zirvelerine taşıdı ve İran İslam Cumhuriyeti’ni bölgede savunma gücü ve caydırıcılık merkezi haline getirdi. Değerli İran milleti birlik ve feraset sayesinde bu güç ve ihtişamın sonuçlarını son 12 günlük dayatmacı savaşta bizzat gördü ve caydırıcı savunma ürünlerinin üretilmesi gerekliliğini onayladı. Ayrıca, dünya medyası ülkemizin şaşırtıcı füze gücünü defalarca haber yaptı ve İran İslam Cumhuriyeti’nin düşmanları, bölgede her türlü maceraya ve hesap hatasına karşı çok güçlü bir darbe alacaklarını anladı.

İran Silahlı Kuvvetler Savunma ve Destek Bakanlığı, bu görkemli günü ülkenin büyük savunma sanayi ailesine ve özellikle 12 günlük savunma savaşının aziz şehitleri ile İslam Devrimi ve Kutsal Savunma şehitlerinin anısına kutlayarak; son 46 yıldaki mücadele deneyimleri ışığında, Yüce Komutan’ın (Allah korusun) emirleri doğrultusunda, gelişmiş ve teknolojik silah ve ekipmanların üretimi, yapımı ve hazır hale getirilmesiyle düşman tehditlerine karşı cevap verme ve aktif savunma diplomasisini derinleştirme yolunda; yerli güce dayanarak bir kez daha Yüce Lider ve Başkomutan Hazreti İmam Hamenei’ye bağlılıklarını yeniledi ve İslam Devrimi’nin yüce ideallerine sadakatle bağlı olduklarını bildirdi. Bakanlık çalışanları, ülkenin savunma gücünün üretimi, yeniden üretimi, donatılması ve silahlandırılması ile savunma altyapısının güçlendirilmesi yolunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaktır.