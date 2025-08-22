İran’dan ABD’ye uyarı: Gazze yanıyor, NATO Ukrayna’ya saplanmış durumda

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran’dan ABD'nin Venezuela’ya yönelik tehditlerine kınama

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Venezuela’ya karşı güç kullanma tehdidini BM Şartı’nın açık bir ihlali olarak değerlendirdi. Bakanlık, Washington’un bu girişimlerini, Venezuela halkına karşı yasa dışı ve müdahaleci politikaların devamı olarak tanımladı ve bu tehditlerin uluslararası hukukun temel ilkeleri ile ülkelerin egemenliğine yönelik açık bir saygısızlık olduğunu vurguladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden ABD yaptırımlarına tepki

Uluslararası Ceza Mahkemesi, ABD’nin mahkeme hâkimleri ve savcılarına yönelik yeni yaptırımlarını “yargı bağımsızlığına açık bir saldırı” olarak değerlendirdi. Yapılan açıklamada, baskı ve kısıtlamalara rağmen mahkemenin görevlerini yerine getirmeye devam edeceği ifade edildi. Yaptırım listesinde Fransız hâkim Nicolas Guillou ve Kanadalı hâkim Kimberly Prost da yer aldı. Fransa da bu yaptırımlara tepki göstererek, yargı bağımsızlığı ilkesine aykırı olduğunu bildirdi.

Gazze’de “Gideon Arabaları 2” operasyonu başladı

Siyonist rejim, Gazze’yi işgal etme hedefiyle “Gideon Arabaları 2” adını verdiği ikinci askeri operasyonu başlattı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Genelkurmay tarafından sunulan yeni askeri planı onayladı ve uygulamaya koydu. İlk aşamada Hamas’ın gücünün %75’inin yok edildiği iddia edilse de birçok uzman bu operasyonun da başarısızlıkla sonuçlanacağını öngörüyor. Yapılan anketlere göre İsraillilerin %70’inden fazlası savaşın sona ermesini ve esir değişimi anlaşması yapılmasını istiyor. Aynı zamanda Almanya, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonları ve Doğu Kudüs’teki yerleşim faaliyetlerine açık şekilde karşı çıkarak acil ateşkes çağrısında bulundu.

İsrail ordusunda insan gücü krizi

Siyonist rejimin ordusu ciddi bir personel sıkıntısı yaşıyor. Ordu, özellikle ABD ve Fransa’daki Yahudi diasporasından asker toplamaya çalışıyor. İsrail Askeri Radyosu’na göre ordu, her yıl 600 ila 700 yabancı askeri göreve almayı hedefliyor. Uzmanlara göre bu durum, yerel gençlerin orduya katılma isteğinin azaldığını ve Siyonist askeri moralin düştüğünü gösteriyor. Bu insan gücü krizi, Gazze’deki operasyonların yoğunlaştığı dönemde ordunun karşı karşıya olduğu büyük bir zorluk olarak öne çıkıyor.

NATO görüşmeleri ve Ukrayna’daki savaş gelişmeleri

NATO’ya üye 32 ülkenin askeri ve savunma yetkilileri, Ukrayna’ya güvenlik garantileri sağlanması konusunda çevrim içi bir toplantı yaptı. Aynı zamanda Trump ile Putin’in Alaska’da gerçekleştirdiği görüşme, savaşın sona erdirilmesine yönelik tartışmaların merkezi haline geldi. Toplantıdan net bir sonuç çıkmamakla birlikte, müzakerelerin sürdüğü bildirildi. Trump, kendisi, Putin ve Zelenski arasında üçlü bir zirve ihtimaline dikkat çekerken, anlaşmanın bir parçası olarak ABD’nin hava desteği sağlaması da gündeme geldi. Medya ise yaklaşık 10 ülkenin Ukrayna’ya asker göndermeye hazırlandığını aktardı.