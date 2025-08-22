Yemenli Alimler: Gazze, İslam ümmetinin savaşıdır; İsrail soykırım yapıyor ve dünya sessiz

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen Ensarullah temsilcisi, Tahran’da Devrim Lideri'nin Uluslararası İşler Danışmanı ile görüşmesinde direniş cephesinin daha fazla koordinasyonuna vurgu yaptı. Ensarullah lideri, İsrail’in suçları karşısında dünya sessizliğini ihanet olarak nitelendirdi. İnsan Hakları Merkezi "Ayn"in raporu, Yemen savaşının 3800 günündeki üzücü boyutları; 19 bin sivilin ölümü ve altyapının geniş çapta tahribatını gözler önüne serdi. Bu haber paketinde Yemen’deki gelişmeler incelenmiştir:

Yemenli Alimler: Gazze savaşı, İslam ümmetinin savaşıdır

Yemen Alimler Derneği, yıllık konferansında Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik devam eden soykırım tehlikesine dikkat çekerek, “Büyük İsrail” hayalini kınadı ve İslam ülkelerini acil harekete çağırdı.

Sanaa’da düzenlenen yıllık toplantısında Yemen Alimler Derneği, Gazze Şeridi’nin durumuna ve iki milyondan fazla Filistinlinin devam eden soykırım ve açlıkla karşı karşıya olduğuna odaklanarak, İslam ümmetinin ilham verici bir tutum sergileyip Filistinlilerin kurtarılması için harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. Yemenli alimler, İsrail’in eylemlerinin sadece abluka olmadığını, aynı zamanda Filistin’in Arap-İslam kimliğinin yok edilmesine yönelik stratejik bir planın parçası olduğunu uyardılar.

Yemen ve İran Arasında Diplomatik Görüşmeler

Yemen Ensarullah büyükelçisi ve temsilcisi, Devrim Lideri’nin Uluslararası İşler Danışmanı ile görüşmede direniş cephesinin koordinasyonunu vurguladı.Tahran’da bulunan Ensarullah Yemen büyükelçisi İbrahim Muhammed el-Deylemi, Devrim Lideri’nin Uluslararası İşler Danışmanı Ali Ekber Velayeti ile görüşmesinde İran’ın İsrail ve ABD rejimine verdiği karşılığı düşmanların yenilgisi olarak değerlendirdi. Deylemi, bölgedeki direnişin zayıflatılmadığını, yanlış algıların aksine siyasi ve ekonomik baskılarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Yemen’in İran liderliğindeki direniş eksenine (Filistin, Lübnan, Irak) destek vermeyi sürdüreceğini açıkladı.

Ensarullah Liderinden Dünya Sessizliğine Eleştiri

Ensarullah Yemen lideri, Filistinlilere yönelik soykırım karşısında dünya sessizliğini ihanet olarak nitelendirdi ve İsrail rejiminin Gazze Şeridi’nde soykırıma başvurduğunu söyledi.“Seyyid Abdulmelik el-Husi”, İsrail rejiminin saldırılarının artması ve ABD’nin bu suçlarla iş birliği yapmasını eleştirerek, İsrail askerlerini çocukları, medya organlarını ve yiyecek dağıtım noktalarını kasten hedef almakla suçladı. Husi, İsrail’in Gazze’deki suçlarının soykırım örneği olduğunu ifade etti.

Yemen Savaşında 3800 Günlük İnanılmaz İstatistikler

Bir insan hakları merkezi, yaklaşık 3800 günlük savaş süresince Yemen’de 19 binden fazla sivilin öldüğünü ve altyapının geniş çapta tahrip edildiğini açıkladı."Ayn" İnsan Hakları Merkezi, 10 yılı aşkın süredir yaklaşık 19 bin Yemenli sivilin, arasında kadın ve çocukların da olduğu kişilerinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 34 bin kişinin ise yaralandığını duyurdu. Hastaneler, camiler ve binlerce konutun da dahil olduğu hayati altyapıya yönelik saldırılar, Yemen’deki insani krizin trajik boyutlarını gözler önüne seriyor.