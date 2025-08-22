İran Her Türlü Saldırganlığa Daha Sert Ve Kararlı Bir Şekilde Cevap Vermeye Hazırdır

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, Savunma Sanayii Günü dolayısıyla Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade'ye tebrik mektubu gönderdi.

Mektupta, ''İran'ın savunma kabiliyetlerinin hızlı ve güçlü şekilde ilerlemesi, Ayetullah Hamanei'nin İran Silahlı Kuvvetlerine ve ülkenin savunma sanayiine ve özellikle de Savunma Bakanlığı'na olan yüksek güveninin ve stratejik liderliğinin bir sonucudur.'' ifadesine yer verildi.

Mehr haber ajansının haberine göre, Tümgeneral Hatemi, yerli ve milli imkanlarına güvenen İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma sanayii gelişimi için hiçbir yabancı tarafın iznini beklemeyeceğini vurguladı.

12 Günlük Savaş'ta düşmanların kurduğu komploların çökertildiğini kaydeden Tümgeneral Hatemi, ''Bugün de İran Ordusu'ndaki vatan evlatları her türlü saldırganlığa daha sert ve kararlı bir şekilde cevap vermeye hazırdır.'' dedi.