Süleymaniye'de Silahlı Çatışma

News ID: 1719140

Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) eski Eş Başkanı ve Halk Cephesi lideri Lahur Şeyh Cengi hakkında çıkarılan gözaltı kararı gerginliğe neden oldu. Süleymaniye Mahkemesi dün gece (21 Ağustos) Lahur Şeyh Cengi için yakalama kararı çıkarmıştı.