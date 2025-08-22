  1. Ana Sayfa
İran'da Askeri Tatbikat; Hedefler Başarılı Bir Şekilde Vuruldu

22 Ağustos 2025 - 14:34
İran Ordusu Deniz Kuvvetleri, Hint Okyanusu'nun kuzeyi ile Umman Denizi'nde geniş çaplı füze tatbikatı başlattı. Füze tatbikatında temsili hedefler başarıyla yok edildi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Tatbikatta "Nasir", "Kadir" ve "Kâdir" seyir füzeleri kullanılarak belirlenen temsili yüzey hedefler başarıyla vuruldu.

Tatbikatın Sözcüsü Tuğamiral Abbas Hasani, tatbikat kapsamında kısa, orta ve uzun menzilli su üstü hedeflerini vurabilen "geniş bir yelpazede hassas vuruşlu seyir füzelerinin" test edileceğini söylemişti.

Siyonist İsrail ile 12 günlük savaşın ardından ilk kez askeri tatbikat düzenleyen İran, ülkenin batı hava sahasını geçici olarak kapattı.

İran, 21-22 Ağustos'ta ülkenin batı semaları için bir NOTAM (Havacılara Bildiri) yayınladı.

Buna göre ülkenin batı bölgelerindeki hava sahası geçici olarak kapatıldı.

