İran, henüz sahaya sürmediği güçle caydırıyor

İsrail rejimi-ABD'nin Haziran ayında İran'a karşı başlattığı sebepsiz savaşa karşı yürütülen savunma ve misilleme operasyonları sırasında kullanılmayan füzelerden birinin ülkenin Kasım Basir füzesi olduğunu belirten Nasirzade, "Düşman başka bir saldırıya başvurursa, henüz konuşlandırılmamış teçhizatı kesinlikle konuşlandıracağız.'' dedi.

Bin 200 kilometre menzile sahip katı yakıtlı bir füze olan bu füzeyi, "en yüksek hassasiyet seviyesine sahip cerrahi füzemiz" olarak değerlendirdi.

Füzenin, geçen yıl İsrail'in saldırı eylemlerine karşı gerçekleştirilen Gerçek Vaat 1 ve 2 misilleme operasyonlarından elde edilen teknolojik uzmanlık kullanılarak geliştirildiğini belirtti.

Nasirzade, füzenin geliştirilmesinde kullanılan bilgi birikiminin, düşman elektronik harbi ve elektromanyetik karşı önlemlerini başarıyla sürdürmesini sağladığını belirtti.

"Bu karşı önlemler, belirlenen hedeflere tam isabetli vuruşlar gerçekleştiren füzeyi etkilemiyor." dedi.

Bakana göre, İran ordusu, manevra kabiliyetleri ve düşman önleme sistemlerinden kaçma kabiliyetleri nedeniyle konvansiyonel balistik yörüngeyi takip etmeyen başka füzeleri de geçtiğimiz yıl boyunca test etti.

Savaş 12 günden fazla sürseydi, İsrail rejiminin İran'ın misilleme gücü karşısında kendini koruyamayacağını söyleyen Nasirzade şunları söyledi:

"Bu füze teknolojilerini 12 günlük savaşta da kullanmadık. Füze kabiliyetimizi bilen düşman savaşı uzatma riskini göze alamazdı bu yüzden ABD'ye ateşkes için yalvardı. Savaş 15 gün sürseydi, son üç günde düşman füzelerimizin hiçbirine karşı kendini savunamayabilirdi."

Nasirzade, İsrail-ABD için İran'ın füze saldırılarına katlanmanın pahalı bir iş olduğunun altını çizerek, rakiplerin çokça övülen füze savunma sistemlerinin maliyetini hatırlattı.

"Savunma kolay değil. Makineli tüfekle ateş etmek gibi değil. Bu [düşman füze] sistemleri devasa araçlar; füzeleri tükendiğinde yeniden doldurulması zaman alıyor. Ayrıca son derece pahalılar. Tek bir savaş başlığını engellemek için birden fazla THAAD veya Patriot füzesi fırlatmak basit değil ve uygulanabilir olarak değerlendirilemez." diye ekledi.

Nasirzade, konuşmasının sonunda, İslam Cumhuriyeti'nin özünde var olan zorbalık karşıtı duruşunu ve Batı Asya bölgesindeki Amerikan hegemonyasına karşı çıkışını övdü.

"İsrail rejimi aslında ABD'nin politikalarını ilerletiyor, bu nedenle Batı, İran, Rusya veya Çin gibi ülkelerin kendisine karşı çıkmasına tahammül edemez." dedi.